Am vergangenen Samstag feierte der katholische Kindergarten St. Josef sein 30-jähriges Bestehen. Der Kindergarten wurde im Jahr 1993 das erste Mal eröffnet. Seitdem habe sich einiges weiterentwickelt und vor allem die pädagogischen Anforderungen seien in den Jahren stets gewachsen, teilt der Kindergarten mit.

Das Motto „Klein reingehen – groß rauskommen“ sei auch nach 30 Jahren immer noch aktuell. Das musste groß gefeiert werden – mit einem Gottesdienst und einer bunten Feier. Der Kindergarten wurde gesegnet von der Pastoralreferentin Rehina Jaekel und es gab viel Spannendes an diesem Tag zu erleben. So konnten die Familien sich mit Wasserspielen abkühlen, es gab Kinderschminken, ein Theater und einige Spiele. Auch eine kreative Kindergalerie und eine Ausstellung über den Kindermund war eingerichtet. Gegrillt wurden Burger und eine selbstgebackene Torte einer Mutter versüßte vor allem den Kindern den Tag. Doch auch die Ehrengäste, wie die Geschäftsführerin Frau Dreher-Graf und Mike Biehler, der neue Bürgermeister aus Görwihl, hatten Freude am Mitfeiern. Der Bürgermeister überreichte einen Geschenkgutschein, damit die Bücherei wieder neu aufgefüllt werden kann.

Es war für alle ein toller Tag und man freut sich auf die nächsten kunterbunten Jahre.