von Charlotte Fröse

Second-Hand-Kleidung ist mehr als nur gebrauchte Ware. Beim Kauf aus zweiter Hand liegen die Vorteile klar auf der Hand, angefangen vom Preis über die Qualität bis hin zur Nachhaltigkeit. Viele Personen rund um Görwihl haben dies bereits schon seit längerem entdeckt, vor allem in den Kleider-Basaren, die eine Gruppe von engagierten Frauen aus Görwihl in den vergangenen Jahren organisierte.

„Angefangen hat alles 2014, als wir einen ersten Basar für Kinderkleider im Pfarrsaal anboten“, erzählt Nicole Eckert vom Team. Das Angebot und die Nachfrage nach getragener Kinder- und Erwachsenenkleidung waren groß und daraus entstand ein zweimal im Jahr stattfindender Kleider-Basar. Auch gebrauchte Kommunionkleider und Spielzeug wurden in speziellen Basaren angeboten. Durch Corona können momentan jedoch keine Basare mehr stattfinden. „Der Bedarf nach günstiger Kleidung ist aber nach wie vor da“, weiß Nicole Eckert. Ein weiterer Aspekt für das Engagement sei es, Kleidung im tragbaren Zustand nicht wegzuwerfen und ihr damit eine zweite Chance zu geben. Nicht zu vergessen sei aber auch der soziale Aspekt, der dem Team wichtig sei, wie Anja Huber ergänzt. Und so kam das Basar-Team vor kurzem auf die Idee mit dem Second-Hand Laden in Görwihl.

Die ehemalige Apotheke, die vor einigen Monaten schloss, wurde als mögliches Laden-Lokal ins Auge gefasst und auch ein Name war schnell gefunden. Anlehnend an den bisherigen Aufgabenbereich des Gebäudes, soll der Second-Hand Laden „Style Apotheke“ heißen. Ingrid Schäuble, selbst Teammitglied und Vermieterin der Räume, ist dem Projekt zuliebe mit einer moderaten Miete entgegengekommen. Genutzt werden können die Räumlichkeiten vorübergehend, so lange, wie die Räume noch keinen neuen Mieter haben, wie sie berichtet.

Das Projekt Die „Style Apotheke“ ist ein karitatives Projekt. Träger und Unterstützer ist der Caritative Förderverein Hotzenwald St. Wendelinus. Geführt wird der Second-Hand Laden von ehrenamtlichen Helfern. Angenommen werden nur saubere und aktuelle Artikel. Der Verkaufspreis wird vom Team festgelegt. Kleiderspenden sind möglich. Die Eröffnung des Ladens ist für Mitte April geplant. Öffnungszeiten oder Termine nach Absprache sind abhängig von der Corona-Lage. Kontakt per E-Mail (style-apotheke@wendelinus-hw.de).

Finanzielle Unterstützung für den Laden bekam das Team vom Caritativen Förderverein Hotzenwald St. Wendelinus, an den sich die Frauen mit ihrer Idee wandten. Johannes Herrmann, Vorsitzender vom Förderverein, ist von der Idee begeistert. „Wir unterstützen gerne das soziale Projekt, das gut in unser Konzept im Bereich der Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus passt“, betont Johannes Herrmann. Der Förderverein ist Garant für die Anfangsfinanzierung und er wird die Miete samt Nebenkosten übernehmen. Im Gegenzug erhält der Verein die Hälfte des Verkaufspreises von den verkauften Artikeln. Die andere Hälfte erhält der Kommittent. Die bisherige Einrichtung der Apotheke wird genutzt. Statt Medizin liegen jetzt eben Kleider in den Regalen. Ein Team von rund sieben ehrenamtlichen Helfern um Nicole Eckert und Anja Huber wird den Second-Hand Laden ehrenamtlich betreuen. Wenn es die Corona-Lage zulässt, dann soll es Mitte April losgehen. Interessenten, die gebrauchte Kleidung schon jetzt abgeben möchten, können sich über E-Mail beim Team melden.