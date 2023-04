Nach zweijähriger Corona-Pause konnte der Kirchenchor Herz-Jesu Strittmatt wieder eine Hauptversammlung durchführen, in deren Mittelpunkt Wahlen und Ehrungen standen. Informiert wurde auch über die Umstrukturierung der Vermögensverwaltung, die künftig in den Händen der römisch-katholischen Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus liegen wird. Veränderungen gab es in der Doppelspitze des Vorstandes: Melanie Kaiser bleibt an der Spitze, neu zur Seite steht ihr Helga Albiez. Dieter Hinger und Esther Flum wurden in ihren Ämtern als Kassierer und Notenwartin bestätigt. Als neue Schriftführerin wurde Nicole Kaiser gewählt.

Chorleiter Karlheinz Maier bedankte sich bei den Sängern für die Geduld während der Corona-Pandemie und hob hervor, dass der Chor trotz Corona fünf neue Sänger gewinnen konnte. So blickt der Chor zuversichtlich in die Zukunft und freut sich zudem, auf langjährige Mitglieder zählen zu können. So konnten Thomas Albiez, Karlheinz Maier, Gerda Jarusel, Manuela Schneider, Günther Ebner sowie Claudia und Heinrich König für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Chor geehrt werden.

Mit modernen Liedern und viel Spaß am Singen wolle man, so Maier, nun wieder durchstarten. Bereits das Gesangsseminar mit Uli Führe im Januar hatte dazu nach der längeren Pause eine gute Gelegenheit geboten. Der Termin für das nächste Jahr steht bereits fest: der 13. Januar 2024. Der musikalische Beitrag des Chores zur Nacht der Musik wurde vielfach gelobt, wie auch die Begleitung des Ostergottesdienstes in der Strittmatter Kirche. Am 18. Juni soll dort ein Kirchenkonzert stattfinden. Weitere Termine sind in Planung und können auf der neu gestalteten Internetseite des Chors eingesehen werden: www.kirchenchor-strittmatt.de.