Nach zwei- beziehungsweise sogar dreijähriger Pause wegen Corona trafen sich die Kirchenchöre Herrischried und Oberwihl erstmals wieder zu einer Hauptversammlung. Sie wurde für beide Chöre, die gemeinsam proben und bei Gottesdiensten singen, in der Pfarrkirche St. Zeno abhalten. Wichtigste Ergebnisse: Beide Chöre werden einen gemeinsamen Sprecher haben, vereinsrechtliche Aufgaben übernimmt künftig die römisch-katholische Seelsorgeeinheit St. Wendelin.

Nach der Begrüßung durch Bärbel Matt, Vorsitzende des Herrischrieder Chors, gab Schriftführerin Barbara Dannenberger einen Rückblick auf die schwierigen zurückliegenden 26 Monate. Obwohl es nicht immer möglich war sich zu treffen, konnten trotzdem 25 Proben durchgeführt und bei 14 Anlässen gesungen werden. Die Kassiererinnen Gabriele Böhler und Lissi Eckert konnten gut geführte Kassen vorweisen und werden diese in den nächsten Tagen abgeben.

„Einfach aushalten und durchhalten und mit Gottvertrauen in die Zukunft gehen“, machte Dirigentin Regina Braun in ihrer Ansprache den Chören Mut zum Weitersingen. Bärbel Matt bedankte sich bei den Sängerinnen und Sängern und teilte dabei mit, dass sie den ersten Vorsitz abgibt. Susanne Butz, die dem Oberwihler Chor vorsteht, hob in ihrer Rede die Hauptaufgabe des Chores hervor: die gesangliche Mitgestaltung der Liturgie.

Ein wichtiger Punkt bei der Versammlung war die anstehende Umstrukturierung der Vorstandschaft in beiden Chören. Bärbel Matt und Rosemarie Schäuble aus Herrischried standen zudem nicht mehr für ein Amt zur Verfügung. Nachdem die Vorstände beider Chöre einstimmig entlastet waren, erläuterte Pfarrer Bernhard Stahlberger den Mitgliedern das neue Konzept. Es wird zukünftig nur noch einen Chorsprecher geben, der Ansprechpartner für den Chor, die Gläubigen und das Seelsorgeteam ist. Da die Seelsorgeeinheit Mitglied im Cäcilienverband ist, brauchen ihre Kirchenchöre keine Vorstandsstruktur mehr. Aus diesem Grund kann das Vorstandsteam stark verkleinert werden. Beide Chöre wären ab dem nächsten Jahr auch umsatzsteuerpflichtig. Die Chorkassen werden aus diesem Grund zukünftig über das Pfarramt laufen und zweckgebunden geführt. Beide Chöre bleiben weiterhin bestehen und auch das Vereinsprotokoll wird weitergeführt. Mit dieser Verschlankung der Vereinsführung bleibt den Verantwortlichen mehr Zeit für das Singen, merkte Pfarrer Stahlberger an.

Vom Herrischrieder Chor wurde Barbara Dannenberger als Chorsprecherin und Gabriele Böhler als Chronikschreiberin gewählt. Der Oberwihler Chor wählte Susanne Butz zu ihrem Chorsprecher. Damit ist das weitere Bestehen der Chöre gesichert. Da die letzten Hauptversammlungen teilweise fast drei Jahre zurücklagen, wurden besonders viele Sängerinnen und Sänger für ihre Treue geehrt. Alle erhielten ein kleines Präsent.

Pfarrer Bernhard Stahlberger und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Dagmar Keck bedankten sich abschließend bei den Mitgliedern für ihren Gesang und überraschten die scheidenden Vorstandsmitglieder beider Chöre mit Blumensträußen. Keck zeigte sich beiden Chören verbunden und kann nachvollziehen, wie sie während der Corona-Zeit leiden. Sie wünschte allen Sängerinnen und Sängern weiterhin viel Freude am Singen, gutes Gelingen sowie Kraft und Motivation, den Weg weiterzugehen.