von Karin Steinebrunner

Die Verabschiedung von Brigtte Nägele fand am Mittwoch als Zoom-Veranstaltung statt. Organisiert hatte diesen ersten Online-Abschied in der Geschichte des Kindergartens Pastoralreferentin Regina Jaekel in Zusammenarbeit mit dem Tiefensteiner Kindergartenteam und den Eltern. An die 45 Teilnehmer waren während der etwas mehr als einstündigen Online-Feier angemeldet, der Enthusiasmus aller Beteiligten sprach für sich. Der vielfältig ausgesprochene Dank und die Beteuerungen „wir werden dich vermissen“ und „wir halten Kontakt“ klangen auch online so echt wie im wahren Leben.

Für ihre „Biggi“ hatten sich alle mächtig ins Zeug gelegt, hatten ein ganzes Programm an Videos zusammengestellt. Dieser Korso reichte von einer mit lustigen Handpuppen inszenierten Suche nach der fehlenden Teamleiterin über die rührende Präsentation bunter Dankesplakate durch die Kinder bis zu einem von zwei Mädchen gesungenen Abschiedslied. Dazu gab es etliche Livebeiträge der Zoom-Teilnehmer. Lesepatin Renate Griesser hatte eine Geschichte verfasst, in der Brigitte Nägele ein Erinnerungspalast nach Hause mitgegeben wurde, Toni Tönchen alias Patrick Waßmer aus Bergalingen, der den Kindergarten über 15 Jahre hinweg musikalisch begleitet hatte, spielte auf dem Keyboard Frank Sinatras berühmtes „My Way“ für die scheidende Leiterin.

Selbstverständlich gab es Gruß- und Dankesworte vom Team, von der Verrechnungsstelle in Schopfheim, vom Pfarrgemeinderat, von Kolleginnen und auch von Bürgermeister Carsten Quednow. Sie alle betonten den verantwortungsvollen und offenen Umgang in der Zusammenarbeit mit Brigitte Nägele, ihre Ruhe und Gelassenheit allen Herausforderungen gegenüber, ihre fürsorgliche Art der Anleitung und Betreuung der zahlreichen Kinder in den vergangenen 27 Jahren.

Regina Jaekel moderierte das Ganze, fügte noch ein Bilderrätsel vergessener Highlights aus diesem Zeitraum hinzu und forderte alle Teilnehmer, vor allem die zugeschalteten Kinder, dazu auf, ihrer Biggi zum Abschied mit dem eigens bereitgelegten Tuch noch mal kräftig zuzuwinken. Mit ihrem eigenen, sehr persönlich ausgedrückten Dank, einem Segenslied und dem abschließenden Segen durch Pfarrer Bernhard Stahlberger schloss diese online-Verabschiedung – beinahe, denn danach wurden alle Mikrofone freigeschaltet und es folgte ein minutenlanges, vielstimmiges „Auf Wiedersehen!“ aller Teilnehmer.