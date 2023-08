Am Sonntagnachmittag war es endlich wieder so weit: Zehn Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren hatten sich mit ihren Eltern und Geschwistern zum Johanneshof in Rüßwil Christina Schrieder aufgemacht zum Kennenlerntag am Pferd. Der Abschied fiel schwer, denn die eine oder andere Mutti, ja sogar Papi hätte auch gerne mitgemacht.

Christina mit Silke Bausch, Vanessa Sticher und vielen jugendlichen Helfern stellten den Kleinen die Pferde vor: von der frechen Nukone mit dem hellblauen Fischauge, über das ein paar Monate alte Fohlen Felix bis hin zum mächtigen schwarzen Rappen. Danach war Pferdewellness angesagt, mit ganz viel Zeit zum Streicheln, Kuscheln, Putzen und Zöpfe flechten. Beim Spaziergang auf dem Aufgaben-Parcours mit dem braven Max verspürten alle Kinder Lust, sich auf dem Pferderücken transportieren zu lassen.

Aber auch Gelerntes wurde abgefragt und zum Andenken wurden gebrauchte Hufeisen bunt angemalt und mit Perlen verziert. Viele Tiere gab es rund um die Scheune zu bewundern. Der krönende Abschluss bildete das Herrichten des abendlichen Futters. Zum Abschied wurden die Pferde mit einem herrlichen Müesli mir eingeweichten Zuckerrüben und Bananen verwöhnt.