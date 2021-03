von sk

Sturm Luis verursachte am Samstag in der Region mehrere Stromausfälle. Wie die Energiedienst Holding mitteilt, stürzten zahlreiche Bäume in 20 kV-Freileitungen und beschädigten dadurch Leiterseile oder rissen diese zu Boden. Die meisten Störungen konnten durch Mitarbeiter der ED Netze GmbH schnell repariert werden. Die Schalttechniker in der Verbundleitstelle konnten durch Umschaltungen die meisten Haushalte zügig wieder ans Netz nehmen.

Görwihl stark betroffen

Der Schwerpunkt der Störungen lag im Schwarzwald im Bereich der ED Netze-Stützpunkte Neustadt, Schallstadt und Herrischried. Betroffen waren unter anderem die Ortsteile Strittmatt, Engelschwand, Hartschwand, Rotzingen und Görwihl. Hier waren nach maximal vier Stunden alle Haushalte wieder am Netz.

