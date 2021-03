von Peter Koch

24 Tablet-Computer verleiht das Katholische Bildungswerk Hotzenwald. Die Zielgruppe ist dabei nicht festgelegt. Ausleihen kann jeder, der gerne einmal so ein Gerät testen möchte, vielleicht bisher keine Erfahrung damit hat und sich ausprobieren möchte. Aber auch Personen, die sonst keinen Zugang zu solchen Geräten haben und wegen Homeoffice oder Homeschooling Bedarf haben, können sich melden. Alle Geräte seien mit einer eigenen E-Mail-Adresse ausgestattet, die der Leihende nutzen kann. So können beispielsweise Apps getestet und Videokonferenzen geschaltet werden. Aber auch Kommunikation mit Krankenkasse, Banken und Behörden sind möglich, so dass Menschen, die bisher keinerlei Erfahrung mit diesen Kommunikationswegen haben, diese für sich entdecken können.

Außerdem bietet das Bildungswerk Hilfe im Umgang mit dem Gerät an. So können Nutzer die hierzu eingerichtete Hotline nutzen und sich unterstützen lassen. Die Geräte können ab sofort beim Pfarrbüro in Görwihl unter der Telefonnummer 07754/237, reserviert und geliehen werden.