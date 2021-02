von sk

Das Katholische Bildungswerk Hotzenwald unterstützt Menschen in der Teilnahme an der digitalen Kommunikation. Es stehen 22 iPads zu einer befristeten und kostenlosen Ausleihe zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Familien und an Einzelpersonen aus dem Pfarreigebiet der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus. Dadurch soll den Entleihern die Teilnahme an Homeschooling, Videokonferenzen, Benutzung des Internets und anderen digitalen Angeboten ermöglicht werden.

Die Idee zu dem Projekt hatte Gemeindereferent Dietmar Sendelbach. Das Katholische Bildungswerk finanzierte den Kauf der iPads finanziert. Eingerichtet wurden die Geräte von den Trainern unseres WWW- Cafés, welches vor Jahren mit Unterstützung Sylja Redenz gegründet wurde und als Internet-Training zum Programm des Bildungswerks gehört.

Angehörige der Seelsorgeeinheit Wendelinus können die eingerichteten iPads ab sofort beim Pfarrbüro Görwihl (07754/237, pfarramt.goerwihl@wendelinus-hw.de) ausleihen. Als Trainer an den Geräten stehen Lothar Griesser, Dieter Molitor und Peter Palmer zur Verfügung.