Einen aktionsreichen, turbulenten und spannenden Tag erwartet die Besucher bei den Feuerwehrleistungswettkämpfen am Samstag, 17. Juni, rund um die Hotzenwaldhalle in Görwihl. Zuletzt 1999 war die Feuerwehr Görwihl Ausrichter dieses vom Land Baden-Württemberg gestifteten Wettbewerbs, bei dem sich Feuerwehrtrupps von zehn Leuten messen und um Bronze-, Silber- oder Goldabzeichen kämpfen oder um Goldplus.

„Damals, 1999, haben unsere Leute Gold gemacht und auch diesmal treten wir wieder für das Goldabzeichen an“, berichtet Pascal Elke, Abteilungskommandant der Feuerwehr Görwihl. Auf einem Krug aus weißem Steingut, den die Feuerwehrleute erhielten, ist der Erfolg verewigt. Er reiht sich ein in die Sammlung von Pokalen und Ehrungen auf der Regalwand im Konferenzsaal des Feuerwehrhauses in Görwihl.

„Die Anforderungen des Wettbewerbs sind gestaffelt und bauen je nach Stufe aufeinander auf, aber alles in allem müssen unsere Leute schon einen guten Grundstock an Wissen durch Lehrgänge und Erfahrung mitbringen“, erklärt Elke. Dabei ist von Bedeutung, dass jeder Einzelne eines Trupps die Auszeichnung erhalte, nicht der gesamte Trupp. Jeder Einzelne könne später in einer geeigneten neuen Truppe um das nächste Abzeichen kämpfen. „Und das wiederum fördert unseren gegenseitigen Austausch und unsere Kameradschaft im gesamten regionalen Raum“, sagt Elke und lächelt. Denn nichts sei wichtiger als Teamwork und Kameradschaft im Katastrophenfall, weiß er.

Die Abteilung Görwihl, Ausrückebereich Mitte, ist Gastgeber, tritt aber ebenfalls am Morgen um 6.50 Uhr an, um um das Goldene Leistungsabzeichen zu kämpfen. „Die Abläufe des Einsatzes müssen schnell und exakt ausgeführt werden, am Wettkampftag zählen Genauigkeit, Konzentration und Schnelligkeit. Schiedsrichter, die wirklich auf alles achten, entscheiden darüber, ob sich die Proben im Vorfeld gelohnt haben oder nicht“, weiß Elke.

Momentan proben bereits einige der 22 Trupps aus zehn teilnehmenden Feuerwehren aus dem Landkreis Waldshut vor der Hotzenwaldhalle. Dort wird unter anderem ein Löscheinsatz mit Personenrettung simuliert. Für das bronzene Abzeichen wird ein Löscheinsatz simuliert, einschließlich Rettung einer Person über tragbare Leiter; für Silber muss ein Löscheinsatz mit Wasserentnahme aus offenem Gewässer sowie technischer Hilfeleistungseinsatz, einschließlich Rettung einer Person und Erster Hilfe, absolviert werden und für Gold ein Löscheinsatz, einschließlich Rettung einer Person über tragbare Leiter, sowie technischer Hilfeleistungseinsatz, einschließlich Rettung einer Person und Erster Hilfe. Diese Gruppe muss auch durch eine schriftliche Prüfung Fachwissen nachweisen. Die Auszeichnung Gold Plus ist eine Sonderstufe, die es nur im Kreis Waldshut gibt. Sie wird persönlich vom Landrat verliehen. Zwei Laufenburger Feuerwehrtrupps werden darum kämpfen.

„Von den Teilnehmern wird wirklich alles gefordert – Höchstleistung muss in kürzester Zeit erbracht werden. Am Nachmittag treten dann noch zwei Trupps unseres Ausrückebereichs Nord aus Strittmatt und Engelschwand an. Es ist den ganzen Tag über ein mächtiges Programm geboten“, sagt Elke, der auf viele Besucher hofft. Gegen Mittag werde Landrat Martin Kistler erwartet, der später die Gold-Plus-Abzeichen verleihen wird, Bürgermeister Mike Biehler, der Schirmherr der großen Veranstaltung, wird Grußworte sprechen.

In der Hotzenwaldhalle wird den ganzen Tag über bewirtet, die Besucher erwartet ein reiches kulinarisches Angebot. „Auch für diese zweite Großveranstaltung nach dem Kreisseniorennachmittag im April hoffen wir auf viele große und kleine Besucher, denen wir einen spannenden, informativen und wunderschönen Samstag im Juni bereiten können rund um unsere Hotzenwaldhalle“, sagt Pascal Elke voller Vorfreude.