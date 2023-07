Die Freiwillige Feuerwehr Strittmatt besteht seit 70 Jahren – ein guter Grund für einen besonderen Dorfhock am Samstag und die Austragung des Gemeindeturniers der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl mit acht Wettkampfgruppen. Das Turnier gewann Rotzingen 1 vor Engelschwand und Segeten. Rotzingen war mit zwei Gruppen angetreten. Dabei waren auch die Abteilungen Hartschwand und Görwihl Mitte mit je einer Gruppe. Außer Konkurrenz nahm die Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand mit zwei Gruppen teil.

Die Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand war mit zwei Gruppen dabei. Vorne Mitte: Georg Masuch, stellvertretender Gesamtkommandant Feuerwehr Görwihl. | Bild: Peter Schütz

Letztmals wurde das Turnier 2019 in Hartschwand ausgetragen. Damals sicherte sich die Abteilung Engelschwand den Klaus-Boenke-Wanderpokal vor den Abteilungen Rotzingen und Strittmatt. Das Turnier fand rund um Strittmatt statt. Die Teilnehmer trugen Einsatzkleidung. Der rund drei Kilometer lange Parcours bestand aus neun Stationen, an denen es sowohl auf feuerwehrtechnische Kenntnisse als auch auf die Geschwindigkeit ankam.

Eine Abteilung aus Rotzingen bei der Ausführung des Rettungsknoten. | Bild: Peter Schütz

Ein Beispiel: Bei der Schlauchstafette mussten sechs Schläuche auf einer Länge von 90 Meter so schnell wie möglich miteinander verbunden werden, ohne dass diese verdreht wurden. Die Abteilung Görwihl Mitte, der auch Mitglieder der Abteilung Oberwihl-Niederwihl angehörten, schaffte es in 46 Sekunden. An einer Station musste ein Löschangriff vorgenommen werden, kurz vor Ende des Parcours wurde der Rettungsknoten geprüft. Dazwischen gab es entspannte Übungen wie drei Schätzfragen: Wie schwer ist ein Bierkrug mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter in leerem Zustand, wie schwer ist er mit bis an den Rand gefüllten Münzen und wie hoch ist der Betrag? Vier Minuten Zeit gab es – und viele Diskussionen.

Die Abteilung der Feuerwehr Görwihl Mitte nach der Schlauchstafette. | Bild: Peter Schütz

Nach dem Turnier und der Siegerehrung begann der Jubiläums-Dorfhock. Die Grußworte richtete Bürgermeister Mike Biehler aus. Geschenke an die Gastgeber überreichten der Ausrückebereich Nord und die Trachtenkapelle Strittmatt. Die Festansprache zum Jubiläum hielt Patrick Eckert, Kommandant der Abteilung Strittmatt. In seinem Rückblick auf die vergangenen 70 Jahre erinnerte er, dass es bereits vor der Gründung der Feuerwehr Strittmatt im Jahr 1953 Löschmannschaften gegeben hatte.

Wie schwer sind die Bierkrüge? Knifflige Frage für die Feuerwehrteams. | Bild: Peter

„Die erste Erwähnung der Strittmatter Löschmannschaft ist ohne Datum“, berichtete Patrick Eckert. Und: „Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass auch Strittmatt mit einer Handdruckspritze vor 1850 ausgestattet war.“