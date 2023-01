Die Einsatzabteilung Oberwihl-Niederwihl der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl geht mit der bisherigen Vorstandschaft in das neue Jahr 2023. Einsatzkommandant bleibt Sebastian Kaiser, Ingo Mutter sein Stellvertreter. Hubert Mahlke führt weiterhin die Kasse, Roland Bauer bleibt Schriftführer. An der Hauptversammlung der Abteilung Oberwihl-Niederwihl letzten Samstag wurden zudem Thomas Frommherz, Björn Bordien und Ralf Mutter als Beisitzer gewählt. Anwesend waren 19 von insgesamt 25 aktiven Feuerwehrleuten. Neu dabei sind Tim Huber aus Niederwihl, Leonard Bauer, Denis Mutter, David Satino und Michael Maeder aus Oberwihl.

„Diese Jungkameraden sind für uns eine echte Bereicherung“, freute sich Sebastian Kaiser, „sie ziehen mit und bringen neuen Schwung, da steigt insgesamt auch bei den anderen Kameraden die Motivation“. In diesem Zusammenhang gab er auch bekannt, dass folgende Jungfeuerwehrmänner bereits für den nächsten Kurs zur Grundausbildung angemeldet wurden. Dies sind Leonard Bauer, Denis Mutter, David Patinio und Michael Maeder. Nach Abschluss der Grundausbildung werden sie direkt für den Atemschutzlehrgang angemeldet, „da wir im Atemschutz Verstärkung benötigen“, so Sebastian Kaiser.

Zehn Einsätze 2022

Im Jahr 2022 hatte die Abteilung insgesamt zehn Einsätze zu bewältigen. Darunter waren technische Hilfsleitungen bei Verkehrsunfällen, ein Einsatz nach Vollbrand in Strittmatt, vier Einsätze in der Firma Freudenberg ohne Folgen und ein Flächenbrand in Segeten. An den insgesamt zwölf Proben waren Leonard Bauer, Aron Menzel, Tim Huber, Benedikt Schmid, Ehrenkommandant Klaus Boenke und Sebastian Kaiser immer anwesend, einmal fehlte Hubert Mahlke. Der Probenbesuch liegt bei 67 Prozent. „Für unsere Wehr ist der Probenbetrieb extrem wichtig, da wir mit der Freudenberg und dem angrenzenden Gewerbegebiet große Gefahrenquellen in unserem Ausrückebereich haben“, erklärte Kommandant Kaiser. Deshalb sei es wichtig, „dass wir uns auskennen und immer auf dem neuesten Stand sind“. Und: „Auch in der Dorfmitte ist es wichtig, dass wir uns im Ort auskennen, die Engstellen beachten und an den verschiedenen Objekten auch Löschangriffe üben, um die Wasserentnahmestellen zu kennen“, so Kaiser.

Gesamtkommandant Thomas Mutter bedankte sich für die Unterstützung in den Einsätzen und für die gute Probenarbeit. Ebenso Bürgermeister Carsten Quednow: „Ihr seid gute Feuerwehrleute, die mit Stolz bei der Sache sind und Dienst leisten, um zu helfen.“ Diese Begeisterung nach außen zu tragen, sei wichtig, um neue Mitglieder zu erreichen und Impulse zu setzen, so Quednow.