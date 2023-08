19 Kinder waren am Mittwoch zum Gasthaus Fischerhütte in Tiefenstein gekommen, um gemeinsam mit der Försterin Carmen Kellermann und von der Fischerhütte Kathrin Kunzelmann auf Entdeckungsreise am Schildbach zu gehen und zum Abschluss ein Forschermal am Schildbach zu genießen.

Zur Einstimmung in die Entdeckerreise der acht Jahre und älteren Kinder gab es einige Fragen bezüglich des Wassers an die Kinder, ehe dann der Spielereigen begann. So mussten jeweils vier Kinder eine Plastikplane in waagrechte Spannung bringen und darauf dann ein gefülltes Wasserglas transportieren und dabei möglichst kein Tropfen verschütten. In der weiteren Folge ging es dann auf Entdeckungsreise am Schildbach entlang. Die überwiegend mit Gummistiefeln ausgerüsteten Kinder hatten dabei große Erlebnisse, die Wasserwelt hautnah zu erkunden, Boote zu basteln, Experimente zu machen, mit Becherlupen und Keschern zu betrachten und immer wieder mit lustigen Spielen einander zu erfreuen.

Das Wetter meint es gut

Das Wetter meinte es gut, denn es gab keinen Regen und für die große Bodenfeuchtigkeit waren die Kinder ja gut gerüstet, ehe dann um die Mittagszeit die Fischerhütte wieder erreicht wurde und ein „Forschermal“ genossen werden konnte. So lernten die Kinder ein Stockbrot im Holzfeuer zu backen und eine Wurst zu grillen.

„Mir hat es gut gefallen und im nächsten Jahr werde ich wieder dabei sein“, sagte einer der Tour-Teilnehmer und genoss sichtlich das Gegrillte. Die Tour fand im Rahmen des Kinder-Ferien-Programms der drei Hotzenwaldgemeinden statt.