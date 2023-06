Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der „Treffpunkt-Bücherei“ in Görwihl hält das aktuelle Jahr neben den vielen Aktivitäten rund ums Lesen für Klein und Groß einige Höhepunkte bereit. Das sind unter anderem der Umzug in die neuen Räumlichkeiten im kommenden Herbst und das 15-jährige Jubiläum, das Anfang November gefeiert werden soll.

Dabei werden zehn Mitarbeiter geehrt, die bereits seit 15 Jahren die Treffpunkt-Bücherei unterstützen und mit zu dem machen, was sie ist. „Wir sind wirklich voller Ideen, wie wir in diesem Jahr wieder einen tollen Lesesommer für unserer kleinen Leseratten gestalten oder wie wir auch ältere Semester erreichen können“, erzählt die Leiterin Kerstin Döring. Neben den eigenen Festlichkeiten stehe die Arbeit für Leser und Menschen, die fürs Lesen zu begeistern seien, absolut im Vordergrund, sagt sie.

Dementsprechend können sich auch in diesen Sommerferien wieder Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren auf den Ferien-Lese-Club freuen, der im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg gewesen sei, sagt Döring erfreut. Für die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September erhalten alle angemeldeten Kinder einen Clubausweis und dürfen sich kostenlos Bücher ausleihen, die extra für dieses Projekt angeschafft wurden. In einem weißen Regal neben dem Eingang der Bücherei warten bereits die „Leseschätze“, die Carmen Hafner exklusiv für dieses Projekt bestellt hat.

Die Kinder erhalten auch eine Bewertungskarte, auf der sie ihre Einschätzungen und Leseerfahrungen mit den Büchern festhalten. Am Ende bekommt jedes Kind eine Urkunde und Kinder, die mindestens drei Bücher gelesen haben, können bei einer Verlosung tolle Preise gewinnen. Die ersten drei Gewinner erhalten je einen Buchgutschein, Platz vier bis zehn erhält ein Buchaccessoire im Wert von zehn Euro.

„Wie immer suchen wir nach Sponsoren für dieses Projekt. Schon viele Firmen aus Görwihl und unseren Nachbargemeinden haben sich gefunden“, sagt Döring. Sie sei wirklich sehr glücklich und dankbar darüber, wie offen und hilfsbereit Firmen und Privatpersonen seien. Neben dem Ferien-Lese-Club beteiligt sich die Treffpunkt-Bücherei mit fünf Angeboten auch wieder am Sommerferienprogramm der drei Hotzenwaldgemeinden. Angeboten wird eine Märchenwanderung mit der Märchenerzählerin Renate Griesser, die in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Görwihl realisiert wird. Ebenso ein Spieleabend für Groß und Klein, spannende naturwissenschaftliche Experimente mit dem Drachen Kokosnuss, die Gedichtformen Elfchen und Haiku selbst formulieren und selbst ein Buch gestalten lernen. Viel Vorarbeit zu diesen Projekten werde gerade geleistet von allen. Daneben laufe eine Kooperationen mit dem Kindergarten Strittmatt, der alle vier bis sechs Wochen neue Bücher zum Vorlesen erhalte, schildert Döring. „Eine Lehrerin der Grundschule Görwihl besucht uns regelmäßig mit ihren Schülern, und wir bieten Führungen für Vorschul- und Grundschulkinder an, sowie regelmäßige Märchennachmittage oder das Erzähltheater Kamishibai, das die Kinder sehr lieben.“

Vieles werde gemacht für kleine Leser und Leseanfänger. Künftig plane man nun auch, ein älteres Lesepublikum zu erreichen. Im Herbst stehe etwa eine „Kulinarische und Literarische Reise nach Indien“ auf dem Programm, bei dem Renate Griesser zu indischen Köstlichkeiten indische Märchen erzählt. Für 2024 ist ein „Lese-Picknick“ angedacht. „Wir hoffen dabei auf viele neue Möglichkeiten in unseren neuen Räumen. Die Ideen gehen uns jedenfalls nicht aus“, sagt sie.