Görwihl – Beim Ortsverein Görwihl vom Deutschen Roten Kreuz geht der Blick voraus. Am Donnerstagabend fand eine Sitzung des Ortsvereins zu den Vorbereitungen für das Jugendrotkreuz statt. Dies teilte Bereitschaftsleiterin Melanie Biehler mit.

„Durch Corona war es nicht mehr möglich, ein Jugendrotkreuz aufzubauen, woran wir nun aktiv arbeiten“, berichtete Biehler in diesem Zusammenhang. Und: „Die Planungen sind im vollen Gange, so dass ab dem nächsten Jahr wieder ein neues Jugendrotkreuz für Kinder- und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren entstehen kann.“ Zu der Besprechung erschienen Christel Ilg und Andrea Schrieder von den Niederwihler Frauen. Sie hatten eine Spende dabei, die zur Unterstützung des Görwihler Jugendrotkreuzes eingesetzt werden soll. „Dies war eine tolle Geste, worüber wir uns sehr gefreut haben“, so Melanie Biehler. Die Spende nahm sie im Beisein von Jonas Matt vom Bereitschaftsteam entgegen. „Bei einem Jugendrotzkreuz steht der Spaß im Vordergrund“, erklärte Melanie Biehler. Die vier neuen Gruppenleiterinnen würden sich schon jetzt auf zahlreich teilnehmende Kinder freuen.

Der DRK-Ortsverein hat seinen Sitz am Mühleberg in Görwihl. Dort befinden sich auch die Ausbildungsräume. Die Ortsgruppe leistet Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, Brandeinsätzen in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen, leistet Hilfe vor Ort mit den sogenannten First Respondern und organisiert Blutspendentermine in der Hotzenwaldhalle. Im Bereich der Sozialarbeit engagiert sich der Ortsverein in der Kleiderkammer, die sich am Mühleberg befindet, und in der Seniorengymnastik.

Der DRK-Ortsverein Görwihl besteht seit 1966, das Jugendrotkreuz wurde 1974 aus der Taufe gehoben. Neuer Vorsitzender des Görwihler DRK-Ortsvereins Görwihl ist Bürgermeister Mike Biehler. Er übernahm das Amt von seinem Vorgänger Carsten Quednow. In Deutschland gibt es über 5500 ehrenamtliche Jugendrotkreuzgruppen mit über 140.000 Mitgliedern.