Über ein erfolgreiches Vereinsjahr konnte der Sportverein Görwihl in seiner Jahreshauptversammlung Bilanz ziehen. So hat sich die Spielgemeinschaft mit dem Sportverein Eintracht Wihl als Spielgemeinschaft Hotzenwald bewährt und wird auch im kommenden Spieljahr die Grundlage für den Spielbetrieb bilden.

Präsident Josef Filipovic eröffnete im Vereinsheim Im Weiherfeld die Versammlung. Neben erfreulichen Aspekten gab er aber auch den Mitgliedern bekannt, dass er seine langjährige Tätigkeit als Präsident in dieser Versammlung beenden werde. Seine Motivation sei nicht mehr so, wie früher, sagte er. Es seien aber schöne Jahre gewesen, wobei die Zusammenarbeit im Vorstand stets gut gewesen sei. Er wünschte dem Verein Glück und Erfolg und erhielt zum Abschluss seiner Ausführungen langanhaltender Beifall von den Mitgliedern.

Der Vorsitzende Jochen Schauer berichtete über das vergangene Vereinsjahr. Im Spielbetrieb konnte die erste Mannschaft in der Kreisliga B den achten Tabellenplatz erreichen. In der Winterpause allerdings übernahm Tobias Gibis, der bisher die 2. Mannschaft trainierte, die Trainingsleitung, nach dem sich der Verein in der Winterpause im beidseitigen Einvernehmen vom Trainer Rolf Isele getrennt hatte. Tobias Gibis wird auch künftig die Mannschaft trainieren. Ihm zur Seite werden als Co- Trainer Michael Keller und Dennis Essberger zur Verfügung stehen. Die zweite Mannschat spielte in der Kreisliga C und erreichte den fünften Platz. Marc Gut wird künftig die Mannschaft trainieren.

Der Verein Der Sportverein Görwihl wurde 1931 gegründet. Neben der Abteilung Fußball mit Aktiven, Alten Herren, Damen und mehreren Jugendmannschaften gibt es im Verein auch eine Jazztanz-Gruppe sowie die Turnerfrauen. Vorsitzender ist Jochen Schauer, erreichbar unter der Telefonnummer 0152 21465492, oder per Mail unter: jogi-schauer@web.de. Mehr Informationen im Internet unter www.sv-goerwihl.de.

Die Damenmannschaft konnte im der Bezirksliga Hochrhein den fünften Tabellenplatz erringen. Sie hatte mit einem recht dünnen Kader zu kämpfen. Einige neue Spielerinnen werden künftig den Kader verstärken. Erhard Lüscher löst als Trainer Bernd Kaiser ab.

Bei den Jugendmannschaften konnte der Verein als SG Hotzenwald an allen Spielen und Turnieren, von der F- bis zur B-Jugend teilnehmen. In der neuen Runde wird es auch möglich sein, wieder eine A-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen. Zu den besonderen Freuden des Vereins gehört, dass auf die Initiative von Alexandra Eschbach wieder möglich sein wird, mit über 20 Spielerinnen wieder mit einer B – Juniorinnenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen zu können. Ein besonderes Lob galt Jugendleiter Tobias Hupfer, dem es gelang, alle Trainerposten zu besetzen. Der Spielgemeinschaft gehören derzeit fast 150 Spieler und Spielerinnen an.

Bei den Teilneuwahlen des Vorstandes des Sportvereins Görwihl wurde (von links) Fabian Egle neuer zweiter Vorsitzender und Yanilla Bolien als Kassiererin wiedergewählt. Vorsitzender Jochen Schauer gratulierte. Bilder: Werner Probst

Kassiererin Yanilla Bolien konnte über einen guten Kassenstand berichten, obwohl auch zwei neue Maschinen für die Rasenpflege angeschafft wurden. Mit einer Beitragserhöhung von 55 auf 75 Euro für die Aktiven soll die finanzielle Lage gesichert werden. Mehrheitlich stimmte die Versammlung für die vorgeschlagene Erhöhung.

Bei den folgenden Neuwahlen wurde Yanilla Bolien einstimmig als Kassiererin wiedergewählt. Für den nicht mehr kandierenden zweiten Vorsitzenden Michael Kenne wurde einstimmig Fabian Egle gewählt. Bürgermeisterstellvertreter Roland Mutter überbrachte die Grüße der Gemeinde und lobte die gute Arbeit des Vereins und wünschte weiterhin viel sportliche Erfolge.