von Werner Probst

Fünf Jahrzehnte im Eheglück: Johann und Roswitha Meltzner feiern am heutigen Samstag das Fest der goldenen Hochzeit. Das Paar erfreut sich einer guten Gesundheit. So ist man noch täglich mit dem Hund unterwegs und gerne genießen sie kulinarische Köstlichkeiten.

Blick auf die Lebens- und Berufsstationen

Johann Meltzner kam in Nachel in Pommern 1950 auf die Welt. 1952 zog die Familie nach Herrischried, wo dann der Jubilar auch die Volksschule besuchte. Bei der Firma Zell-Schönau war er dann in der Ausrichtung tätig, ehe er 25 Jahre in der Era-Metall in Strittmatt sein Geld verdiente. Zum Schluss des Berufslebens arbeitete er neun Jahre in der Seiba in Murg, ehe er aus gesundheitlichen Gründen 2006 in den Ruhestand ging. Roswitha Meltzner erblickte 1953 in Freiburg das Licht der Welt. Bald zog die Familie nach Großherrischwand um. In Herrischried besuchte sie die Volksschule und arbeitete anschließend in der Zell-Schönau in Wehr. Die Firma Brendlin in Herrischried war dann ihr Arbeitgeber, ehe sie bei der Freudenberg in Oberwihl ihr Geld verdiente und 2016 in Ruhestand ging.

Wohlfühlen in Rüßwihl

In Herrischried gaben sich Johann und Roswitha Meltzner vor 50 Jahren das Ja-Wort. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Seit 1981 wohnt das Paar in neuerbauten Haus in Rüßwihl. Hier gefällt es den Beiden recht gut. Auch die beiden Söhne wohnen noch im Haus. Schon über vier Jahrzehnte wird täglich der SÜDKURIER gelesen. In den Erinnerungen von Johann Meltzner hat der Fußball einen großen Stellenwert. Für den Fußballclub Herrischried schnürte er die Fußballstiefel, war auch als Jugendtrainer tätig und wurde vom FC Herrischried zum Ehrenmitglied ernannt. Auch als 1981 nach Rüßwihl umgezogen wurde, war er beim Sportverein Görwihl noch als Jugendtrainer tätig.

Garten ersetzt Urlaub

Vielfach ist das Paar im großen Garten anzutreffen. So freut man sich heute schon auf die wärmere Jahreszeit, wenn man sich mitten in blühenden Pflanzen aufhalten kann. Dann genießt man auch noch gerne einen guten Rotwein und macht keinen Hehl daraus, dass man noch nie im Urlaub war. Und regelmßig besuchen sie mit ihrem Vierbeiner die Hundeschule.