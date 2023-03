Der künftige Bürgermeister der Gemeinde Görwihl, Mike Biehler, wird in seiner ersten Amtsperiode nach der Besoldungsgruppe A 15 des Landes Baden-Württemberg vergütet. Diese Entscheidung fällte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

A 15 oder A 16 standen zur Auswahl

Dem Gremium standen zwei Besoldungsgruppen – A 15 und A 16 – aufgrund der Einwohnerzahl der Gemeinde von 4234 (Stand 30. Juni 2022) zur Auswahl. In geheimer Wahl stimmten sieben Gemeinderäte für A 15, nur sechs für die höher dotierte Gruppe A 16.

Wie viel verdient Mike Biehler künftig nun?

Zwar war das konkrete Gehalt, das sich hinter den beiden Besoldungsgruppen verbirgt, in der Sitzung nicht öffentlich einsehbar. Die Monatsbeiträge sind aber in der Landesbesoldungsordnung A (gültig seit 1. Dezember 2022) in der Tabelle „Grundgehaltssätze“ des Landes Baden-Württemberg aufgeführt: Demnach beginnt die Besoldungsgruppe A 15 mit der Erfahrungsstufe 4 bei 5799 Euro monatlich.

Aber im Besoldungsrecht des Landes Baden-Württemberg gilt die Sonderregelung für Bürgermeister, wonach sie in der A-Besoldung automatisch in der höchsten Erfahrungsstufe eingeordnet werden. Das wäre bei A 15 die Stufe 10 und würde ein Gehalt von 7280 Euro bedeuten.

In einer zweiten Amtszeit ist A16 möglich

In einer zweiten, möglichen Amtszeit würde Mike Biehler automatisch in A 16 höher eingruppiert. Die Besoldung wäre dann rund 800 Euro höher als in A 15. In der Erfahrungsstufe 10 würde sie somit 8110 Euro betragen. Möglich wäre eine direkte Eingruppierung von Mike Biehler in A 16 gewesen. Dies, so heißt es in der Sitzungsvorlage, „wäre auch über die Einwohnerzahl – näher an 5000 als an 2001 – und die zehn Ortsteile begründbar“.

Vor der geheimen Abstimmung hatte sich Norbert Lüttin (CDU) für die Eingruppierung in A 16 stark gemacht. Die Begründung: „Es wird dem neuen Bürgermeister nicht langweilig werden.“ Außerdem sei Görwihl mit seinen zehn Ortsteilen näher an 5000 Einwohnern, weshalb er „für eine sofortige Eingruppierung in A 16 plädiert“. Ähnlich sah es sein Ratskollege Roland Mutter (Grüne).

Schließlich Claudia Huber (Freie Wähler): „Der Aufwand wird sich mit dem neuen Bürgermeister nicht verringern.“ Andrea Schrieder (CDU) kritisierte die zwei Eingruppierungsmöglichkeiten in A 15 und A 16. „Vom Gesetz her ist es doof gemacht“, sagte sie. Ähnlich Bürgermeister Carsten Quednow. Er fand, „dass es unglücklich gemacht ist“. Woran er sich auch störte: „Dass der Gemeinderat öffentlich darüber befinden soll.“

