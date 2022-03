Die Gemeinde Görwihl macht mit beim Tourismus-Projekt „Grafschaft Hauenstein – 500 Jahre lebendige Geschichte“. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat einstimmig in der öffentlichen Sitzung am Montag.

Das bedeutet, dass Görwihl das von der Abteilung Tourismus vom Landkreis Waldshut initiierte Projekt mit 5000 Euro verteilt auf fünf Jahre mitfinanzieren wird. Auch die anderen ehemaligen Einungsgemeinden sollen sich finanziell mit derselben Summe beteiligen. Der Landkreis leistet eine Anschubfinanzierung von 25.000 Euro. In der ersten Phase soll das Projekt insgesamt rund 120.000 Euro kosten.

Neun Gemeinden machen bei dem Projekt mit Worum geht es bei dem Projekt? „Grafschaft Hauenstein – 500 Jahre lebendige Geschichte“? Anlässlich des Jubiläums 650 Jahre Hauensteiner Einung im Jahr 2021, ist die Idee entstanden, die überaus interessante und umfangreiche Geschichte der Region aufzuarbeiten, sichtbar und erlebbar zu machen. Gemeinsam mit Gemeinden, Historikern, Einungsmeistern und interessierten Bürgern wurden in Workshops verschiedene Themen diskutiert, gebündelt und mit einer Machbarkeitsstudie untermauert. Daraus soll nun eine Kooperation der Gemeinden, dem Förderverein der Grafschaft Hauenstein und dem Landkreis als langfristigen Zusammenschluss entstehen. Das Landratsamt, Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr, Abteilung Tourismus plant hierfür eine Projektstelle zur Koordinierung einzurichten. Wer hat das Projekt initiiert? Die Gemeinden Albbruck und Dogern kamen 2020 mit der Idee einer Rekonstruktion des Hauensteiner Landhags auf das Landratsamt zu. Im Anschluss wurde über den Naturpark Südschwarzwald im Frühjahr 2021 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Im Zuge dieser Machbarkeitsstudie und drei Workshops mit Gemeinden, Einungsmeistern, Historikern und interessierten Bürgern wurde festgestellt, dass das Thema umfassender ist und zahlreiche Möglichkeiten bietet, die Geschichte der Region sichtbar und erlebbar zu machen. Wer betreut es? Die Abteilung Tourismus des Landratsamtes Waldshut soll künftig als Koordinierungsstelle in Zusammenarbeit mit Gemeinden, dem Förderverein Grafschaft Hauenstein und dem Förderkreis der Burgruine Hauenstein fungieren. Die Koordinierungsstelle stellt Förderanträge, bündelt und pflegt alle Themen und Projekte und regt neue Projekte an. Was wird damit bezweckt? Zeugnisse der Geschichte der Region sollen sichtbar und erlebbar gemacht werden. Zusätzlich werden neue Projekte in geschichtlichen Zusammenhang mit der Grafschaft Hauenstein initiiert und angestoßen. Touristen und Einheimische werden für den Wert des Natur- und Kulturerbes in Verbindung mit Vergnügung sensibilisiert. Die Machbarkeitsstudie bescheinigt der Inwertsetzung der Grafschaft Hauenstein, insbesondere im Bereich Tourismus und Bildung, dabei ein insgesamt hohes Potenzial. Dies gilt es nun stufenweise zu erarbeiten. Wie ist der Stand der Dinge? Aktuell befindet sich eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung in Arbeit. Bisher haben neun Gemeinden eine Absichtserklärung unterzeichnet: Außer Görwihl auch Albbruck, Dogern, Rickenbach, Herrischried, Laufenburg, St. Blasien, Höchenschwand und Murg. Alle Gemeinden haben Verbindung zur Grafschaft. Sehenswürdigkeiten können unter dem Dach der Kooperation dargestellt und für die Zukunft aufbereitet werden. Wozu steuern die Gemeinden finanzielle Unterstützung bei? Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden als paritätischer Beitrag sind für übergreifende Maßnahmen geplant, wie beispielsweise eine Webseite oder Printprodukten. Zusätzlich erhalten Mitgliedsgemeinden finanzielle Unterstützung des Landkreises für Infrastrukturprojekte.

Im Kern geht es darum, die Geschichte der Grafschaft Hauenstein erlebbar zu machen. Zeugnisse wie Grenzsteine, sichtbare Schanzen

und Wallmauern sowie historische Gebäude sollen mit Leben gefüllt werden. Außerdem soll die Tradition der Einungsmeister wachgehalten werden – beispielsweise durch die

Fassadenbemalung an den Rathäusern der Einungsgemeinden oder

Führungen durch die Einungsstube in Dogern.

„Für unsere Geschichte ist es wichtig, dass wir da mitmachen“, erklärte Gemeinderat Herbert Nägele (FW) am Montag, „es würde unseren verstorbenen Ehrenbürger Paul Eisenbeis freuen“. Ähnlich Norbert Lüttin (CDU): „Gerade für die Schüler wäre es eine tolle Sache.“