Die Gemeinde Görwihl investiert in die Ausstattung ihrer Freiwilligen Feuerwehr. In seiner jüngsten Sitzung am Montag hat der Gemeinderat die Beschaffung mehrerer Geräte und der zum Schutz der Feuerwehrleute nötigen Verbrauchsmaterialien beschlossen. Unter anderem werden zehn neue Feuerwehrhelme zum Preis von rund 2700 Euro gekauft.

Die Anschaffungen

Auch auf der Einkaufsliste: 16 neue Masken und zehn Lungenautomaten für die Atemschutzträger zum Preis von 8500 Euro. Hinzu kommt die Beschaffung von diversen Bedarfsmaterialien wie Schläuchen und Spritzen in Höhe von 12.600 Euro sowie eine Erstausrüstung von Meldeempfängern inklusive Taschen und Programmiergeräten zu 2000 Euro. Insgesamt nimmt die Gemeinde Görwihl gemäß dem Beschluss des Gemeinderates rund 29.000 Euro für die Feuerwehr in die Hand. „Die Feuerwehr ist wichtig“, sagte Bürgermeister Carsten Quednow, „da darf man auch zeigen, was sie kostet.“ Rechnungsamtsleiter Martin Schwald ergänzte: „Das große Ganze haben wir.“

Wertschätzung

Aber, so wiederum Carsten Quednow: „Drei Einsatzfahrzeuge schreien nach Ersatz, da wird die Gemeinde Görwihl in den nächsten Jahren Investitionen bringen müssen.“ Quednow weiter: „Die Feuerwehrgebäude haben wir auf Vordermann gebracht, aber drei Fahrzeuge werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen.“ Die Feuerwehr leiste ehrenamtliche Arbeit stellte er klar. Es sei das „tägliche Geschäft“ der Gemeinde, der Feuerwehr zu geben, was sie brauche. Es gehe darum, bewusst zu machen, „nicht was die Feuerwehr kostet, sondern was sie leistet“. Quednow weiter: „Wenn etwas passiert, muss das Personal gut ausgestattet sein.“

Die Abteilungen

Im Oktober 2019 war das neue Gerätehaus in Görwihl eröffnet worden. Es dient dem Ausrückebereich Mitte mit den Abteilungen Görwihl, Rüßwihl und Segeten als Unterkunft. Zuletzt hatte im November 2020 die Abteilung Rotzingen ein 25 Jahre altes Einsatzfahrzeug in Empfang genommen, nachdem ihr Fahrzeug Defekte aufgewiesen hatte. Die Feuerwehr der Gemeinde Görwihl besteht aus drei Ausrückebereichen.