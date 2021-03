von Schneeter Pütz

Hallihallo, da bin ich wieder. Die meisten werden mich abgeschrieben haben, aber wir Schneemänner sind wie Katzen: Wir haben mindestens sieben Leben. Und dass morgen Frühlingsanfang ist, juckt mich nicht die Bohne.

Maier mault zwar herum, er meint, der Winter müsste sich jetzt doch mal verziehen, aber ich rate nur: Zieht euch warm an. Na gut, ich mache mir nichts vor. Das winterliche Intermezzo wird von kurzer Dauer sein, bald geht es mir wieder an den Kragen, aber bis dahin bleibe ich Ansprechpartner für Leute wie Maier, denen der Ausgang der Landtagswahl zu denken gibt.

Bis ins Mark habe ihn das Ergebnis getroffen, er, ein überzeugter Christdemokrat, sei nun in seinen Grundfesten erschüttert. „Wie konnte das nur passieren?“, langt er sich an den Kopf, worauf ich ihn zu trösten versuche. „Schau Maier, die Schwarzen sind hierzulande lange an der Spitze gestanden, das musste mal kommen, dass sie zurückfallen“.

„Blödsinn“, faucht Maier, „und überhaupt sind es nicht die Schwarzen, sondern die Orangen“. „Aber schwarz sehen sie jetzt trotzdem“, entgegne ich. Maier will mir eins auswischen, da kommt ein Roter dazwischen. „Moment“, ruft er, „lassen Sie den Weißen in Ruhe, sonst setzt es was“. Jetzt sieht Maier erst recht rot, beherrscht sich aber grad noch und fährt den Ankömmling an: „Ihr Sozialdemokraten habt ja noch weniger auf die Reihe gekriegt, also Klappe halten.“

Der Rote meint hingegen, dass sie wenigstens Inhalte gehabt hätten, nur habe sie niemand verstanden, aber das werde sich ändern, bald, wenn Bundestagswahl ist. „Jaja“, schnauft Maier, „die Hoffnung stirbt zuletzt“.

Wie der Rote von dannen zieht, kommt ein Blauer daher. Er behauptet, dass seine Partei sich wacker gehalten hat, worauf ich behaupte, dass sie eher mit einem blauen Auge davongekommen ist, worauf der Blaue meint, sie hätten, was andere nicht haben, „nämlich die große Blonde als Zugpferd“. Maier winkt wiehernd ab und lacht: „Genützt hats auch nichts.“

Kaum ist der Blaue abgezogen, sehe ich eine andere Figur anmarschieren. Von weitem erkenne ich: ein Grüner, stolz wie ein Pfau. „Wir sind die Besten“, johlt er, „wir haben´s allen gezeigt, wir sind unschlagbar“. Maier meint, der Grüne habe einen Vogel. Ich bleibe sachlich, sage: „Jaja, Hochmut kommt vor dem Fall. Heute topp, morgen flopp, so läuft das.“ Der Grüne besteht jedoch auf seinem Glück.

„Grüner“, kläre ich ihn auf, „Glück ist kein Zustand auf Dauer, sondern kann schneller schmelzen, als dir lieb ist. Wenn sich einer damit auskennt, dann bin wohl ich das.“