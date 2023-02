Zehn Jahre sind seit Svenja Groschupps Aufenthalt in Ecuador vergangen – zehn Jahre, in denen sie sich, wieder zurück in ihrer Heimat, beruflich neu orientiert hat. In denen sie aber auch ihre Erinnerungen an die Erlebnisse im Dschungel im südamerikanischen Land niedergeschrieben hat. Entstanden ist das Buch „Weltwinde – in den Dschungel verweht“. Veröffentlicht hat es der Salpetererverlag von Norbert und Annette Lüttin aus Rüßwihl, Görwihl.

Das Buch Das Buch „Weltwinde – in den Dschungel verweht“ von Svenja Maria Groschupp ist im Salpeterer-Verlag erschienen. ISBN: 978-3-949122-70-5. Die Bezugsquellen: Buch & Café am Andelsbach Laufenburg, Buchhandlung bücherstübli Waldshut, Buchhandlung Kögel Tiengen, Buchhandlung Volk Wehr, Buchhandlung Rombach Freiburg, buchSchreiner Lauchringen, Kammerer‘s Hofladen Niederhof, Lindenbrunnenhof Forchheim am Kaiserstuhl, Schwarz auf Weiss Bad Säckingen, Törle-Maier St. Blasien.

Der Druck erfolgte im November 2022, nun ist es auf dem Büchermarkt erhältlich. „Es ist alles so passiert, wie es geschrieben ist“, erklärt Svenja Groschupp, „die Orte und Personen gibt es wirklich“. Die Autorin reflektiert auf 440 Seiten einen Lebensabschnitt, dem ein Traum vorausgegangen war.

Der Traum vom Dschungel

Svenja Groschupp: „Ich hatte immer den Traum vom Dschungel, und das Erste, was mir in den Sinn kam, war Ecuador“, sagt sie. Und: „Ich wollte mir einen Kindheitstraum erfüllen.“ Den Hauptteil des Buches hat sie während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 verfasst. Die Lust zum Schreiben hat sie jedoch schon viel früher in der Schule entdeckt.

Bio-Landwirtin und Sprachlehrerin Svenja Groschupp mit ihrem Buch „Weltwinde – in den Dschungel verweht“. | Bild: Peter Schütz

Svenja Groschupp ist in Giersbach in der Gemeinde Herrischried aufgewachsen. In Herrischried hat sie denn auch die Schule besucht, danach das Scheffelgymnasium in Bad Säckingen. Dem Abitur folgte nicht sogleich ein Studium, denn: „Ich wollte mich nicht festlegen“, so Svenja Groschupp.

Der Flug nach Ecuador

Die heute 28-Jährige übte stattdessen verschiedene Jobs aus, ehe sie Ende April 2013 nach Ecuador flog. Das Land befindet sich an der Westküste des südamerikanischen Kontinents zwischen Kolumbien im Norden und Peru im Süden. Die Reise und den zweimonatigen Aufenthalt als Freiwillige in der Wildtierauffangstation Sacha Yacu organisierte sie von Deutschland aus.

Den daraus entstandenen Reiseroman fasst der Salpeterer-Verlag so zusammen: „Fernab des modernen Alltags lernt Svenja die vielen Facetten des Lebens im Dschungel kennen – bei brütender Hitze kämpft sie sich über schlammige Dschungelpfade, begegnet Schlangen, Taranteln und wunderlichen Insektenwesen und wird in der Früh von einer Horde Affen aus dem Schlaf geschüttelt. In der Wildnis ohne Strom, Internet und dem Supermarkt um die Ecke bleibt nicht viel übrig von unserer zivilisierten Welt. Doch inmitten der Einfachheit eines solchen Lebens können einem dessen wahre Schätze ungeahnt nahe kommen.“

Als wäre das alles eben erst passiert

Svenja Groschupp gelang es, ihrer Sehnsucht „kompromisslos zu folgen und auf die Suche nach der Welt zu gehen.“ Das Buch sei der Versuch, „die glücklichste Zeit in meinem Leben einzufangen“, hält sie fest. Die Autorin schafft das Kunststück, mit ihrer schnörkellosen, direkten Sprache den Eindruck zu erwecken, alles sei gerade eben erst geschehen.

Dass die Dialoge derart lebhaft wirken, habe mit ihrer Erinnerung zu tun. „An manche Dialoge erinnere ich mich sehr gut“, sagt sie. Wo die Erinnerung Lücken aufweist, konzentriert sie sich auf das Inhaltliche des Gesprochenen. Das macht den Reiseroman so authentisch. Selbst das Bild auf dem Umschlag – Svenja Groschupp hält eine große Spinne über ihrem Gesicht, als ob sie sie gleich verschlingen würde – ist echt.

Nach ihrem Aufenthalt in Ecuador studierte sie Biologie und Umweltwissenschaften in Deutschland, Schweden und den Niederlanden. Heute lebt sie in der Region Freiburg, wo sie in der Bio-Landwirtschaft arbeitet und als Sprachlehrerin tätig ist. Die 2006 gegründete Wildtierauffangstation Sacha Yacu gibt es immer noch. Sie kämpft weiterhin gegen den nationalen und internationalen Tierhandel.