von Werner Probst

Berta Kaiser kann am heutigen Dienstag ihren 90. Geburtstag feiern. Sie freut sich, dass sie den Lebensabend, umsorgt von der Tochter und dem Sohn, da verbringen kann, wo sie schon seit mehr als sechs Jahrzehnten wohnt.

Blick auf Lebensstationen

Im Krembach wurde sie geboren. Die Eltern hatten eine Landwirtschaft, für die sie sich schon als Kind stark engagieren musste. In Rotzingen besuchte sie die Volksschule, half vielfach auch bei Nachbarn mit, ehe sie als Weberin in der Görwihler Firma Setalin ihr Geld verdiente. 1955 heiratete sie ihren Mann Ludwig. Im Elternhaus des Mannes konnte eine Wohnung bezogen werden.

Freude an Pflanzen und Tiere

Drei Kinder kamen auf die Welt. Auch hier war natürlich auch ihre Arbeitskraft auf der Landwirtschaft gefragt. Heute gehört zu ihrer Freude, dass immer noch die Landwirtschaft, wenn auch im viel kleineren Rahmen betrieben wird und sie so noch ihren Spaß an den Tieren haben kann. Gerne sitzt sie aber auch noch an der frischen Luft und freut sich über die Pflanzen im Garten.

Voller Freude erinnert sich Berta Kaiser an die Zeit, als sie dem Rotzinger Frauenverein angehörte und mit diesem Ausflüge unternahm. Am heutigen Geburtstag werden neben den Kindern auch vier Enkel zu den Gratulanten gehören.