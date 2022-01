Görwihl vor 1 Stunde

„Ich bin motiviert, mich für weitere acht Jahre als Bürgermeister zu bewerben“

Carsten Quednow strebt eine vierte Amtszeit in Görwihl an: „Große Anzahl von laufenden und geplanten neuen Projekten sind für mich Motivation.“ Als besonders ärgerlich empfindet er im Rückblick auf das vergangene Jahr, dass 2021 kein einziges Haus in der Gemeinde neu mit schnellem Internet versorgt werden konnte. Der Bürgermeister freut sich über zwei Neuzugänge im Rathausteam.