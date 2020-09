Hundehalter mit Wohnsitz in der Gemeinde Görwihl müssen ab dem nächsten Jahr weniger Hundesteuer bezahlen. Anstatt wie bisher 200 Euro sind neu 130 Euro pro Hund und Jahr fällig. Der neue Satz gilt ab 1. Januar 2021. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, nachdem er im Juni 2020 einen entsprechenden Antrag auf Neufassung der Hundesteuersatzung aus den eigenen Reihen eingereicht hatte.

Die Hundesteuer Am 19. November 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Steuersatz von 100 auf 200 Euro für den ersten Hund pro Haushalt und Jahr zu erhöhen. Für jeden weiteren Hund betrug die Steuer damals schon 200 Euro. Neu werden ab 1. Januar 2021 für jeden in der Gemeinde Görwihl gemeldeten Hund 130 Euro erhoben. Ausnahme: Die Steuer für Zwingerhunde beträgt das Zweifache (260 Euro), diejenige für Kampfhunde das Fünffache (650 Euro).

Den Antrag hatten damals zwölf Gemeinderäte aus allen drei Fraktionen mitgetragen. Bürgermeister Carsten Quednow sowie die Gemeinderäte Peter Keck und Franz Eckert (CDU) hatten dagegen gestimmt. Die finale Abstimmung am Montag wurde aber nochmals spannend, weil Ratsmitglied Herbert Nägele (Freie Wähler) den Antrag auf geheime Wahl stellte. Die Begründung: Als der Gemeinderat im November 2018 die Verdoppelung der Hundesteuer von 100 auf 200 Euro für den Ersthund beschlossen hatte – jeder weitere Hund hatte damals schon 200 Euro gekostet – „sind Gemeinderäte und Bürgermeister diffamiert worden“, so Nägele, „das soll sich nicht wiederholen“.

Görwihl Große Überraschung: Zwölf Görwihler Gemeinderäte wollen die Hundesteuer senken Das könnte Sie auch interessieren

An dem Ergebnis vom Juni 2020 änderte die geheime Wahl jedoch nur wenig. Es gab elf Stimmen für die Neufassung der Satzung bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung – und Applaus aus den Zuhörerreihen. Bürgermeister Carsten Quednow bat „alle Beteiligten um einen Schlusspfiff“. „Wir sollten jetzt positiv nach vorne blicken“, sagte er.

Görwihl Die Hundesteuer sorgt erneut für Diskussionen im Görwihler Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Die Äußerung von Ursula Jeserich am Anfang der Sitzung unter „Bürgerfragen“, die Gemeinde Görwihl habe selbst mit 130 Euro noch den höchsten Steuersatz im Umkreis, konterte Quednow mit dem Hinweis, dass jeder Hund im Gemeindegebiet nun gleich viel kostet. Bei der Steuerhöhe für den Zweithund, merkte er an, „gibt es Gemeinden, die fern von Gut und Böse sind“.

Kreis Waldshut Schwarze Hunde in Görwihl. Oder: Darf man seinen Hund aus Steuergründen in einer anderen Gemeinde anmelden? Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Matthias Eschbach (CDU) hatte, als er den Antrag auf Neufassung der Hundesteuer im Juni einreichte, erklärt: „Wir haben uns über alle Fraktionen hinweg Gedanken gemacht und versucht, allen gerecht zu werden.“ Die Hundesteuer soll weiterhin die Funktion einer Lenkungssteuer ausüben sowie eine Vereinfachung für die Verwaltung darstellen, so Eschbach. Im Januar 2020 hatte bereits die Grünen-Fraktion einen Antrag auf Senkung der Hundesteuer auf 108 Euro gestellt. Der Gemeinderat hatte jedoch mehrheitlich dagegen gestimmt.

Görwihl Keine Ermäßigung für Hundehalter: Gemeinderat Görwihl lehnt Steuersenkung ab Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit sind rund 230 Hunde in der Gemeinde Görwihl gemeldet. Görwihl hat auch nach der Senkung des Steuersatzes die höchste Hundesteuer (Ersthund) im Kreis Waldshut. Den Unterschied macht die Steuer für jeden weiteren Hund aus: Mit 130 Euro hat Görwihl nach Lottstetten und Ibach den zweitniedrigsten Satz im Kreis.