von Werner Probst

Mit einer neuen Vereinsführung geht die Hotzenwald- Bauernkapelle ins neue Vereinsjahr. Der bisherige zweite Vorsitzende, Alexander Gerspach, wird nun die Vereinsführung übernehmen, während der bisherige Vorsitzende und Vizedirigent, Alexander Mutter, den Dirigentenstab fest übernehmen wird. Durch die gute Wahlvorbereitung des Vereins hatte Bürgermeister Carsten Quednow als Wahlleiter ein leichtes Amt. Alle Vorstandsämter konnten in offenen Wahlen besetzt werden. Simone Lüttin wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, als Schriftführer wird Daniel Gerspach ebenso weiter fungieren, wie Pauline Maier als Protokollführerin. Eric Biehler löste Stefanie Gerspacher als Kassierer ab. Wiedergewählt wurden Christian Kaiser und Alisa Schill als Beisitzer und Alisa Albiez als Jugendvertreter. Über ein recht schwieriges Vereinsjahr berichtete Vorsitzender Alexander Mutter. Wegen Corona mussten nicht nur mehrere geplante Auftritte und Veranstaltungen ausfallen, sondern auch die Musikproben. Einige Proben konnten dann im Pfarrsaal stattfinden und auch in der freien Natur fanden ein paar Proben statt.

Derzeit hat der Verein 49 aktive Mitglieder. Sechs Zöglinge sind derzeit dabei, das Musikspielen zu erlernen. Im Berichtsjahr gab es aber auch positive Seiten. So konnte die Vereinskasse aufgestockt werden, da auf der Ausgabenseite das Dirigentenhonorar fast gänzlich wegfiel und auch die Ausgaben für Instrumente und Noten bedeutend niederer waren. Keine Einwände hatten die Mitglieder gegen den Änderungsvorschlag die Vereinssatzung bezüglich des Datenschutzes auf den neuesten Stand zu bringen, ehe die Zukunftsaktivitäten diskutiert wurden. So hofft man, wieder am 1. Mai die Görwihler Bürgermit dem Maispielen erfreuen zu dürfen und an Fronleichnam das Kirchenfest musikalisch zu begleiten. Für die musikalischen Aktivitäten des Vereins wird auch die Nutzungsmöglichkeit der Hotzenwaldhalle eine bedeutende Rolle spielen. Derzeit wird die Halle für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Dirigent Alexander Mutter sagte, dass er positiv in die Zukunft blicke.

Die Hotzenwald- Bauernkapelle Görwihl wurde 1861 gegründet. Die Proben finden jeweils donnerstags im Vereinsheim bei der Hotzenwaldhalle statt. Vorsitzender ist Alexander Gerspach, Telefon 07753/676 98 80. Weitere Informationen im Internet (www.hotzenwald-bauernkapelle.de).