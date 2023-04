Die Guggenmusik Höllbachgeister hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Der Erste Vorsitzende Lukas Spitz eröffnete die Versammlung mit 45 Anwesenden im Schulhaus Rotzingen. Nach den Berichten des Vorstands wurden laut Pressemitteilung des Vereins einige Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt – darunter Elisabeth Tröndle und Marion Trötschler für 15 Jahre sowie Marlen Schlegel und Florian Spitz für zehn Jahre.

Ein besonderer Dank des Vereins ging an Roland Wasmer, welcher mehr als zwölf Jahre lang das Amt des Vorsitzenden ausgeübt hat und weitere Jahre Mitglied des Vorstands war. Im vergangenen Jahr übergab er das Amt des Vorsitzenden an Lukas Spitz. Dirigent ist Adrian Zipfel. Zum aktuellen Vorstand gehören außerdem Nadine Eckert (stellvertretende Vorsitzende), Marco Stoll (Kassierer), Alina Wasmer (Schriftführerin), Laura Huber (Tourmanagerin) sowie als Beisitzer Philipp Stoll, Stefan Stoll und Daniel Kumle.

Nach dem Rückblick auf eine gelungene Fasnachts- und Partysaison blickte der Verein mit viel Vorfreude auf die kommende Zeit. Beispielsweise laufen bereits die Vorbereitungen für den 20. Geburtstag des Vereins und die geplante Jubiläumsparty am 3. Februar 2024. Für Sonntag, 30. April, 11 Uhr, lädt die Guggenmusik Höllbachgeister alle Interessierten zu einer offenen Probe im Schulhaus Rotzingen ein. Fragen können per E-Mail an vorstand@hoellbachgeister.de gestellt werden.