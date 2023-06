Mit ihrer gesamten mobilisierten „Manpower“ stellt die Trachtenkapelle Strittmatt (TKS) in diesem Sommer wieder ein Ereignis auf die Beine, wie es nur alle fünf Jahre auf dem großen Festplatz im Strittmatter Algi gefeiert wird: Den Sommernachtshock XXL anlässlich des 165-jährigen Vereinsbestehens mit dreitägigem Bezirksmusikfest, zu dem ein Gesamtchor mit mehr als 200 Musikern erwartet wird.

Von Samstag, 24. Juni, bis Montag, 26. Juni, wird dann im großen Festzelt oder draußen unter freiem Himmel gefeiert. Wenn es die Witterung zulässt und die Trockenheit dem Festgeschehen kein Schnippchen schlägt, werden ab der Dämmerung Feuerschalen entzündet, damit eine romantische Lagerfeueratmosphäre entsteht. Genau diese Stimmung sei der eigentliche Grundgedanke bei der Entstehung der Sommernachtshocks der TKS gewesen, erinnern sich der Vereinsvorsitzende Simon Stoll und sein Vorstandskollege und Beisitzer Martin Wasmer. Der einmaligen Lagerfeuerromantik tue es auch bestimmt keinen Abbruch, sollte das offene Feuer fehlen, sind die beiden erfahrenen Organisatoren der Ansicht. Denn geboten werde einmalig tolle Musik, sind sie sicher, inmitten wunderbarer Natur auf einem der schönsten Festplätze der Region – und dafür haben sie auch in diesem Jahr wieder ein großes Programmpaket geschnürt.

Auftakt zum Festwochenende ist am Samstag um 18 Uhr der Fassanstich durch Bürgermeister Mike Biehler, den Schirmherrn der Veranstaltung. Unmittelbar daran anschließend beginnt die lange Partynacht mit den drei bekannten Brass-Formationen Brassanas, Brasslufthamma und Blasmusikfieber. Der typische Brass-Band-Klang ist beliebt, und die Bands bringen ihre eigenen Arrangements bekannter Pop-Rock-Stücke und energiegeladenen Auftritte mit. Die Karten kosten fünf Euro und sind im Vorverkauf erhältlich im Edeka-Schulz-Markt in Görwihl, bei den Mitgliedern der Trachtenkapelle Strittmatt oder online unter: ti­­ckets@trachtenkapelle-strittmatt.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt acht Euro. „Diesen unglaublichen Eintrittspreis können wir uns nur deshalb erlauben, da wir mit Fördergeldern des Bundes unterstützt werden“, sagen Stoll und Wasmer. Der Vorverkauf laufe indes bereits auf Hochtouren.

Das Bezirksmusikfest am Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr, den der Kirchenchor Görwihl musikalisch gestaltet. Danach spielen die Musikgesellschaft Mettau, die langjährige Partner-Kapelle der TKS aus der Schweiz, und die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen. Ein Festakt mit dem Gesamtchor und seinen mehr als 200 Mitgliedern beginnt danach um 15 Uhr, wenn Felix Schreiner als Präsident des Blasmusikverbands Hochrhein und Bürgermeister Mike Biehler ihre Grußworte sprechen werden. „Die musikalische Leitung des Festkonzerts hat erstmals die Bezirksdirigentin Hannah Ackermann“, sagt Stoll. Das musikalische Programm danach gestalten die Trachtenkapellen Niederwihl und Hogschür.

Erwartungsgemäß werde der Sonntag immer am publikumsreichsten und stressigsten, wissen die Organisatoren aus der Erfahrung heraus. Mit zwei Schichten zu je 40 Leuten wird ausgeschenkt, serviert, geputzt, gewaschen, nachgefüllt, weggeräumt und wieder eingeräumt – 300 bis 400 helfende Personen kommen alleine aus den Musikvereinen mit ihren Freunden und Familien. Zum großen Glück hätten sie im Catering über alle drei Tage einen Anbieter, der mit Groß-Veranstaltungen sehr viel Erfahrung habe und Delikatessen in Bioqualität aus der Region anbiete. „Da sind wir auf der sicheren Seite“, sagen Stoll und Wasmer. Neben einem Sonntags-Festmenü mit Braten und Rosmarinkartoffeln werden eine üppige Kuchentheke und Bauernhof-Eis aus Oberwihl angeboten; für Kinder bringt das DRK wieder sein beliebtes Kinderschminken mit. Auch dieser zweite Festtag wird ohne festes Ende in die Nacht hinein auslaufen.

Für einen zünftigen Ausklang auf dem Strittmatter Algi sorgt der Handwerkerhock am Montag, der den Handwerkern alleine nicht vorbehalten bleibe, sagt Simon Stoll mit einem Augenzwinkern. Blasmusik präsentieren der Musikverein Unteralpfen und danach die Blaskapelle Holzlos Brass, die die Brass-Klänge des Samstags nochmals aufleben lässt. Drinnen und draußen werden sich die Gäste an Bierbänke setzen und Deftiges vom Grill oder Wurstsalat mit Pommes verzehren können. „Die Bar ist dann ein letztes Mal bei unserem XXL-Fest zum Networken geöffnet“, sagt Stoll und lacht. Er und alle Vereinskollegen hoffen auf einen prächtigen Sommernachtshock XXL mit vielen zufriedenen Besuchern und Gästen.