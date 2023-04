Das Duo löste Thomas Behringer als Musikhex ab, der neun Jahre den Dirigentenstab führte und seinen Rücktritt bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung angekündigt hatte.

Bei der Hauptversammlung fanden auch Teilneuwahlen des Vorstandes statt. In geheimer Wahl wurde Roland Albrecht zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er löste Nadin Schischke-Nordmann ab. Wiedergewählt wurde Karina Schäuble als Kassiererin (Zaschterhex). Als Beisitzer wurden Christine Bartholome und Alexander Geiser gewählt.

Vorsitzender Ralf Strittmatter und Schriftführerin Romy Daunus berichteten über ein abwechslungsreiches Vereinsjahr, das viele Höhepunkte aufzeigte, aber auch Zusammenkünfte, die von schwachen Mitgliederbesuchen geprägt waren. Je mehr allerdings sich die närrische Zeit näherte, umso aktiver waren die Mitglieder. Nach mehreren Hochzeiten von Hexengugger-Mitgliedern gab es auch einen Ausflug zum Besucherbergwerk Finstergrund, in Steinabad fand ein dreitägiges Probenwochenende statt.

Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war das Oberwihler Guggen-Open-Air, das am siebten Januar stattfand und wieder zu einem vollen Erfolg wurde. In der weiteren Folge wurde an zahlreichen Guggenmusik-Treffen teilgenommen und Fasnachtstermine wahrgenommen, ehe das die Narrensaison mit dem Fasnachtsfeuer abschloss.

Zu einem Erfolgshit wurde die am 17. März abgehaltene Schnupperprobe, bei der sich dreizehn Neue einfanden, um künftig bei den Hexenguggern aktiv mit von der Partie zu sein.

Musikhex Thomas Behringer konnte Peter Kaiser für seinen lückenlosen Proben- und Veranstaltungsbesuch auszeichnen. Zum Abschluss der Versammlung überreichte Vorsitzender Ralf Strittmatter dem scheidenden Dirigenten ebenso ein Präsent wie mehreren verdiente Mitgliedern.

Die Oberwihler Hexengugger haben derzeit 32 Aktive und zwölf Mitglieder im Probejahr. Proben sind immer am ersten Freitag eines Monats im ehemaligen Rüßwihler Schulhaus. Vorsitzender ist Ralf Strittmatter, Telefon 01627415904. Weitere Infos im Internet unter: http://oberwihler-hexengugger.de