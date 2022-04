Oberwihl – Es brodelt wieder im Oberwihler Hexenkessel: Morgen, Samstag, 30. April, veranstalten die Oberwihler Hexegugger auf dem Parkplatz der Firma Freudenberg ein Guggen-Open-Air. Das Fest beginnt mit dem Einlass um 17.30 Uhr, Start der Guggenmusiken ist um 18 Uhr.

Ein Guggen-Open-Air außerhalb der Fasnachtszeit? Darauf gibt Oberhex Peter Kaiser Antwort, nachdem der Plan, eine Guggenparty zum 33-jährigen Vereinsjubiläum der Hexegugger am 8. Januar 2022 in Oberwihl durchzuführen, wegen Corona ins Wasser gefallen war. „Wir machen aus der Not eine Tugend und feiern absolut standesgemäß und wie es sich für echte Hexen gehört in der Walpurgisnacht am 30. April 2022“, teilt Peter Kaiser mit. „Es wird ein Hexenkessel“, freut sich auch Gabi Bauer, seit 22 Jahren Hexeguggerin, in der Vorstandschaft als Beisitzerin tätig. Mehr noch: Gabi Bauer hat die Redaktion der Jubiläumsausgabe des (H)Extrablatts der Hexegugger übernommen. Darin stellt Peter Kaiser mit Blick auf den Corona-bedingten Ausfall der Guggenparty im Januar klar: „Kampflos werden wir das nicht hinnehmen.“ Nun haben die Hexegugger es geschafft, 13 hochkarätige Guggenmusiken für die Party in Oberwihl zu gewinnen. Das sind: Hotzehüüler Rickenbach, Erbsranzeschränzer Hänner, Schnörriplätzer Reckingen, Zarte Säu Tiengen, Gugge Dubel Bernau, Chrutschlämpe Rüßwihl, Guggi Bucher, Duengemer Stadtbachschränzer, Node Nueli Dachsberg, Schtudehägler Detzeln, Saustallfäger Lienheim, Gugge Ensemble Todtmoos und Zeller Noteknacker. Schon vor dem ersten Ton steht fest: Da geht die Post ab.

Die Geschichte der Oberwihler Hexegugger beginnt im Jahr 1982, als während eines Geburtstagsfestes die Gäste aus einer Laune heraus mit verschiedenen Haushalts- und Arbeitsgeräten „Musik“ machten. Die erste, noch nicht ganz ernst gemeinte Oberwihler Rhythmus-Guggenmusik war geboren. Ernst wurde es 1987, als der Sportverein Oberwihl eine aus Musikern und einer Laufgruppe bestehende Hexengruppe mit schaurigen Masken gründete. Da beide Gruppen zahlenmäßig überschaubar waren, fiel 1989 der Beschluss, sie zusammenzuführen – das war das Geburtsjahr der Oberwihler Hexegugger. Fortan traten die Hexen an Fasnachtsumzügen und anderen Veranstaltungen auf. Erster Dirigent war Walter Lobmüller, ihm folgte Michael Faller, der den Dirigentenstab nach zwölf Jahren wiederum an Thomas Behringer weitergab. Trotz der letzten schwierigen zwei Jahre hatten die Hexegugger keine Austritte. Derzeit gehören der Guggenmusik 43 Mitglieder an. „Bei uns ist jede und jeder willkommen“, sagt Gabi Bauer.

Guggen-Open-Air

Das Oberwihler Guggen-Open-Air findet am 30. April 2022 auf dem Gelände der Freudenberg statt. Einlass ist um 17.30 Uhr, Start der Guggenmusiken ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet von 17.30 Uhr bis 19 Uhr nur 2,50 Euro (Jubiläums-HappyHour), danach fünf Euro. Kinder bis 12 Jahre bezahlen keinen Eintritt. Für Verpflegung ist gesorgt.

Infos im Internet:

http://oberwihler-hexegugger.de