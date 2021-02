Die Fasnacht steht so gut wie still – keine Narrenabende, keine Umzüge, keine Guggenmusiken. Dennoch sieht Oberwihl wie eine Narrenhochburg aus. Entlang der Straßen, an Häusern und auf Bäumen befinden sich Puppen in langen Gewändern und Hexenmasken, bunt bemalte Tafeln mit Hexen-Motiven, ein Narrenbaum und sogar ein Fasnachtsmotto. Dass die sonst gültigen politischen Rahmenbedingungen außer Kraft gesetzt sind, signalisiert eine Tafel nahe der Kirche mit der Aufschrift „Hexe City – Freistaat Oberwihl“.

Hinter dem närrischen Dorfschmuck, der auch abseits der Hauptstraße anzutreffen ist, stecken die Oberwihler Hexegugger. Anstatt zu proben und Auftritten entgegenzufiebern, müssen sie Ruhe bewahren – und das Beste aus der Situation machen. „Für 2021 haben wir uns vorgenommen, uns nicht unterkriegen zu lassen“, teilen sie in einem Schreiben an die Dorfbewohner mit, „deshalb halten wir am Schmücken des Dorfes fest“. Hexegugger-Vorsitzender Peter Kaiser freut sich, dass sich auch Nicht-Hexegugger zum Schmücken ihrer Häuser und Grundstücke animieren ließen.

Und dass Oberwihl sogar einen Narrenbaum hat. Der steht allerdings verkehrt herum, mit den Wurzeln nach oben. Das sei einfach so passiert, sagt Peter Kaiser, „es ist mal was anderes“. Was auch anders ist: Die Hexegugger haben eine eigene Narrenzeitung produziert – das (H)extrablatt. „Dorfschmücke und Fasnachtszittig, des mache mir doch glatt“, lautet der dritte Teil des Fasnachtsmottos 2021, „mit Abstand und mit Läbensfreud, findet unsre Fasnacht statt“. Narri!