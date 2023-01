Rund sieben Millionen Euro für Baumaßnahmen sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Görwihl vorgesehen. Der größte Anteil der geplanten Investitionen bildet der Breitbandausbau mit vier Millionen Euro, gefolgt von 1,7 Millionen Euro für den Neubau der Tagespflege in Segeten.

„Ein ordentlicher Brocken“

Rechnungsamtsleiter Martin Schwald stellte die Eckdaten des Entwurfs über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Görwihl dem Gemeinderat vor. „Es ist ein ordentlicher Brocken zu bewältigen“, sagte Schwald. Er teilte die Bautätigkeiten in den Hoch- und Tiefbau ein. Im Hochbau sind nebst der Breitbandversorgung und der Tagespflege unter anderem die Erneuerung des Brandschutzes mittels Fluchttreppe für die Grundschule Görwihl für 270.000 Euro, vorgesehen, außerdem 100.000 Euro für die Sanierung der Hotzenwaldhalle, 35.000 Euro für ein Streusalzsilo sowie 40.000 Euro für den Neubau der Marksteinbrücke bei der Schwarzen Säge.

Im Tiefbau stehen 150.000 Euro für Teilerneuerungen im Straßenbau, 160.000 Euro für die Erschließung der Schwärze in Görwihl zwecks Erweiterung des Recyclinghofes und 100.000 Euro für die Neustrukturierung der Kläranlage heraus.

Weitere Investitionen werden in die EDV im Rathaus, in die Feuerwehr, in die Schule Strittmatt sowie in die Kindergärten Strittmatt und Tiefenstein getätigt. Im Gegenzug erwartet die Gemeinde Görwihl Zuwendungen für Bauprojekte in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Klare Worte

Dass im Haushalt keine Räumlichkeiten für die Oberwihler Vereine berücksichtigt sind, kritisierte Gemeinderat Christian Denz (Freie Wähler). „Das muss explizit aufgenommen werden“, forderte er. Vor drei Jahren sei es versprochen worden „und wenn man den Leuten etwas verspricht, sollte man es einhalten“. Bürgermeister Carsten Quednow äußerte sich nicht dazu.

Norbert Lüttin (CDU) sprach den Energieverbrauch der gemeindeeigenen Liegenschaften an. Im Gemeinderat bestehe der Wunsch, den Energieverbrauch und damit die Kosten zu reduzieren. Zwei Beispiele: Die Heizkosten im Rathaus und Heimatmuseum – beide werden elektrisch beheizt – seien explodiert.

Der Haushalt Im Entwurf des Görwihler Haushalts 2023 sind Erträge von 10,6 Millionen Euro aufgeführt. Größter Beitrag ist der Einkommenssteueranteil von 3,16 Millionen Euro. Der Personalaufwand ist mit 2,2 Millionen Euro kalkuliert, die Aufwendungen des laufenden Betriebes mit 2,7 Millionen Euro. Außerdem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro geplant. Aktueller Stand der Rücklage: 3,5 Millionen Euro.

Die Gemeinderäte hätten schon mehrfach gefordert, das Rathaus an die Hackschnitzelheizung anzuschließen, diese sei nicht ausgelastet. Wichtig wäre jetzt eine Übersicht, wieviel Energiekosten welche Gebäude verursachen würden. Aber: „Aktuelle Verbrauchszahlen liegen uns nicht vor“, so Lüttin. Gegenüber dieser Zeitung erklärte er: „Tatsächlich müssen seit einigen Jahren alle Gemeinden im Land nach dem Klimaschutzgesetz den jährlichen Energieverbrauch an die Landesklimaagentur melden. Leider kommt Görwihl wie auch einige andere Gemeinden dieser Verpflichtung nicht nach.“