Der Arbeitsbezirk 2 des Blasmusikverbandes Hochrhein hat wieder eine musikalische Leitung. In der Hauptversammlung am Montag wurde Hannah Ackermann zur neuen Bezirksdirigentin gewählt, der Vorsitzende Simon Stoll im Amt bestätigt. Die Suche nach Dirigenten ist für einige der Vereine schwierig. Über Aktuelles aus dem Verband informierte Vizepräsident Ralf Eckert.

Die Zeit ohne Bezirksdirigenten ist vorbei. Bereits seit Jahresbeginn war Hannah Ackermann interimsweise als musikalische Leiterin tätig, in dieser Funktion leitete sie auch den Gesamtchor beim Bezirksmusikfest in Strittmatt. Nun wurde sie zur Bezirksdirigentin gewählt. Vorsitzender des Arbeitsbezirkes bleibt Simon Stoll.

In seiner Amtszeit hatte Stoll einen Vorstandsstammtisch initiiert und war in die, wie er sagte, schwierige Suche nach einer neuen musikalischen Leitung eingebunden. Lobende Worte fand er für das Bezirksmusikfest, das im Rahmen des 165-jährigen Jubiläums der Trachtenkapelle Strittmatt stattfand.

Die Vereinsvorstände berichteten von Umstrukturierungen in Vorständen, erfolgreichen Jahreskonzerten und gelungenen Festen. Aber einige Vereine mussten sich auch von ihren Dirigenten verabschieden, die einen fanden neue musikalische Leiter, andere sind noch auf der Suche.

Mit Projekten wie „Zurück zur Musik“ war es einigen Vereinen gelungen, ehemalige Musiker zum Wiedereinstieg zu bewegen. Drei Projektspieler sind nach Beendigung des Projektes beim Musikverein Luttingen geblieben, über einen Projektspieler, der sich dem Verein angeschlossen hat, und zwei Rückkehrer freut sich die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen.

Die Jugendarbeit läuft in vielen Vereinen gut, der Musikverein Dogern konnte elf neue Zöglinge gewinnen. Dies sei nur durch persönliche Ansprache möglich gewesen, hieß es: „Klinkenputzen hilft“.

Bis Weihnachten stehen bei einigen Vereinen noch die Jahreskonzerte an. Auch für 2024 sind zahlreiche Konzerte, Auftritte und Feste in Planung. Das Bezirksmusikfest mit Umzug wird der Musikverein Birndorf im Rahmen seines Festes zum 100-jährigen im Mai ausrichten. Das Bezirksmusikfestes im Jahr 2025 möchte die Trachtenkapelle Niederwihl ausrichten, die in dem Jahr ein Jubiläum feiert.

Lobende Worte für die Wiedereinsteigerprojekte fand der Vizepräsident des Verbandes Ralf Eckert. Er habe den Eindruck einer sehr dynamischen Vorstandsarbeit. In Sachen Jugendarbeit auf Verbandsebene nannte er unter anderem zwei Kurswochen in St. Blasien und eine Orchester Kids-Woche, ebenfalls in St. Blasien. Und das Verbandsjugendorchester plant für nächstes Jahr eine Tournee nach Belgien. Das Seniorenorchester ist seit Langem ein Thema, im kommenden Jahr will man Nägel mit Köpfen machen und ein Pilotprojekt starten.