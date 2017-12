vor 53 Minuten Schneeter Pütz Exklusiv Görwihl Silvester ohne Knallerei?

Was will man am letzten Tag des Jahres machen, wenn man kein Feuerwerk zünden will? Diese Frage stellt sich auch die Hotzenwald-Fraktion aus Schneemann, grünem und rotem Bierkasten, Blauer Tonne, Gelbem Sack und Mülleimer.