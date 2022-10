von Hans-Jürgen Sackmann

Grässliche Geister, hübsche Hexen und Vampire gaben sich in Görwihl ein Stelldichein. Die Hotzenwaldhalle verwandelte sich zur Halloweenparty der Hotzenblitz-Zunft in eine Gruselhochburg. 850 zähnefletschende Vampire, Hexen, gruselige Typen, aber auch apart gekleidete Geister verwandelten die große Halle in ein schauriges Halloween-Erlebnisareal. Schon früh musste der Einlass gestoppt werden. Bei gedämpftem Licht erleuchteten die Scheinwerfer die liebevoll geschmückte Halle blutrot, giftgrün, dunkelblau und kürbis-orange. DJ Maxi heizte kräftig ein und sorgte für fantastische Stimmung. Die Nacht wurde zum Tag und dauerte durch die Zeitumstellung eine Stunde länger.