Die Grünen sind in der Gemeinde Görwihl dem Landestrend entsprechend in der Wählergunst gestiegen. Mit einem Stimmenanteil von 31,7 Prozent haben sie ihr Ergebnis von 2016 (29,9 Prozent) noch einmal getoppt. 708 von 1982 gültigen Stimmen gingen in