von Hans-Jürgen Sackmann

Ein besonderes Trostpflaster in schwierigen Zeiten: Zwölf Feuerwehrmänner aus Görwihl errangen nach knapper vierwöchiger Vorbereitungszeit das Leistungsabzeichen in Bronze und Gesamtkommandant Thomas Mutter freute sich, dass die Teilnehmer aus verschiedenen Abteilungen kamen.

Übungsbetrieb normalisiert sich

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen normalisiert sich bei den Freiwilligen Feuerwehren (FFW) der Übungs- und Weiterblindungsbetrieb immer mehr. So nahmen jüngst zwei Wettkampfgruppen, bestehend aus zwölf Angehörigen der FFW Görwihl an der Prüfung zum Erlangen des Leistungsabzeichens in Bronze beim Kaitle Feuerwehrgerätehaus in Waldshut teil.

Um die beehrte Spange in Bronze zu erlangen, musste ein Löschangriff mit zwei C-Rohren und eine Menschenrettung über eine Steckleiter aus dem ersten Obergeschoss in einer gewissen Zeit und möglichst ohne Fehler vorgetragen werden. Das Abzeichens ist Voraussetzung, um die Ausbildung zum Truppführer angehen zu können. Eine Gruppe musste aus neuen Feuerwehrangehörigen bestehen. Die Görwihler Wehr wusste sich in der Not schnell zu helfen und so liefen sechs Kameraden einfach zwei Mal.

Auf dem Weg zur Einheit

Der Gesamtkommandant Thomas Mutter, der den Trupp ausbildete und leitete, berichtete: „Es ist uns gelungen, trotz extrem kurzer Vorbereitungszeit, den jungen Feuerwehrmännern das notwendige Wissen zu vermitteln, um sich einer solchen Prüfung erfolgreich zu stellen.“ Die erster von nur sieben Proben fand am 5. Oktober statt. Zufrieden stellte der Kommandant weiter fest: „Die zwei Gruppen bestanden aus Wehrmänner der Abteilungen Rotzingen, Hartschwand und Görwihl. Langsam aber stetig wächst die FFW Görwihl zu einer Einheit zusammen.“

Beide Gruppen meisterten die Prüfung erfolgreich. Der Gesamtkommandant und Pascal Elke gratulierten im Namen aller Abteilungen Sebastian Ebner, Jonathan Huber, Manuel Strittmatter, Florian Mutter, Sebastian Huber, Martin Eckert, Lukas Mutter, Lukas Egle, Mike Woland, Andreas Egle und Leon Hannemann zu dem Erfolg. Die Übergabe der Spangen fand am Montagabend bei einer kleinen Zeremonie in Ausgehuniform vor dem neuen Gerätehaus in Görwihl statt.