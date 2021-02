von Hans-Jürgen Sackmann

Die Umgestaltung der Pfarrkirche in Görwihl nimmt Fahrt auf. Die klassische Form des Gottesdienstes rund um den wuchtigen Altar aus Travertin mit dem ein paar Stufen höheren Chorraum wird es nur bei großen Gottesdiensten wie Weihnachten geben.

Wer am vergangenen Sonntag an der Liturgie in der katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus in Görwihler teilnahm, bekam einen Vorgeschmack, wie das Gotteshaus nach der Umgestaltung aussehen wird. Pfarrer Stahlberger machte bei der Begrüßung auf die ungewohnte neue Perspektive aufmerksam mit zwei Tischen inmitten der Gläubigen auf gleicher Stufe. Die Bänke im vorderen Teil des Mittelblockes der Pfarrkirche in Görwihl wurden entfernt und in den Seitenblöcken um 90 Grad gedreht.

Ungewohnt und neue Perspektive: Das Model zeigt auf die Möglichkeiten auf bei der Umgestaltung der Görwihler Pfarrkirche. Final wird ein Arbeitskreis im März darüber entscheiden. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Wie im Kerndokument Zweiten Vatikanischen Konzil „Sacrosanctum Concilium (SC,1963) für die heilige Liturgie beschrieben, soll die Gemeinde aktiv ins Geschehen einbezogen werden und die Zentrierung auf den Priester zurücktreten. Die „Stillen Messen“ sollen weiter an Bedeutung verlieren.

Das Model in der Kirche zeigt die neuen Perspektiven und Möglichkeiten auf bei der Umgestaltung der Görwihler Pfarrkirche. Noch ist die Bestuhlung nicht final fixiert. Ein Arbeitskreis wird im März über Lösungen diskutieren und final über die neue Gestaltung der Kirche entscheiden.

Gespannt sein darf die Kirchengemeinde St. Wendelinus auf den Tag, wenn in Kürze die Fachleute die Matte des Duplikates „Labyrinth von Chartres“ mitten im Schiff auslegen.