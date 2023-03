Bürgermeister Carsten Quednow leitete zum letzten Mal nach 24 Amtsjahren eine öffentliche Gemeinderatssitzung. Danach wurde er vom Gemeinderat verabschiedet. Quednows Amtszeit endet am 24. April 2023. Tags darauf, am Dienstag, 25. April, wird sein Nachfolger Mike Biehler in öffentlicher Gemeinderatssitzung und voraussichtlich im Beisein von Landrat Martin Kistler vereidigt und verpflichtet. Diesen Akt wird der dienstälteste Gemeinderat Herbert Nägele (Freie Wähler) vollziehen. Darauf einigte sich der Gemeinderat. Dass das dienstälteste Ratsmitglied Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters vornimmt, ist in Görwihl üblich. Albert Schröger (1999), Friedrich Westermann (2007) und zuletzt Roland Lauber (2015) hatten Carsten Quednow nach drei gewonnenen Bürgermeisterwahlen zur Amtseinführung vereidigt.

Scheidender Bürgermeister fühlt sich Görwihl weiter verpflichtet

„Ich gehe nach ein paar Wochen Abstand sehr gerne“, erklärte Carsten Quednow (52) in der Sitzung am Dienstag. Zu seinem Nachfolger Mike Biehler, der in den Zuhörerreihen Platz genommen hatte, sagte er: „Er kriegt ein gut bestelltes Haus.“ Quednow weiter: „Ich hätte mich gefreut, nochmals acht Jahre zu machen, es ist aber auch eine Freude, es nicht mehr machen zu müssen.“

Der Wechsel Nach 24 Jahren endet am 24. April 2023 Carsten Quednows Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Görwihl. Er unterlag bei der Bürgermeisterwahl der Gemeinde am 29. Januar 2023 seinem parteilosen Herausforderer Mike Biehler. Biehler hatte im ersten Wahlgang 83 Prozent auf sich vereint. Quednow kam auf 11 Prozent, der dritte Bewerber Daniel Stiller auf knapp 6 Prozent. Mike Biehler wird am Dienstag, 25. April 2023, von Gemeinderat Herbert Nägele vereidigt und verpflichtet.

Quednow bot nach dem Ende seiner Amtszeit Hilfestellung an, denn: „Ich sehe mich über die Amtszeit hinaus der Gemeinde Görwihl verpflichtet. Wo ich helfen kann, helfe ich gern.“ Seine Abwahl erachte er nicht als Versagen, betonte er, sie bilde einen „Generationsabschnitt“. Sein Fazit nach 24 Jahren: „Die Würde des Amtes ist sehr oft eine Bürde des Amtes.“

Abschied im kleinen Kreis

Carsten Quednow wird die öffentliche Bühne ohne großes Aufsehen verlassen. „Ich wollte keine Verabschiedung“, stellte er klar. Es werde lediglich „eine kleine dienstliche, behördliche Verabschiedung“ in einem Gasthaus in der Gemeinde Görwihl geben, so Quednow. Ort und Zeitpunkt erwähnte er nicht.

Quednows Stellvertreter blickt zurück

Eine kleine Verabschiedung gab es dennoch am Dienstagabend, nachdem Carsten Quednow zum letzten Mal eine öffentliche Sitzung als Vorsitzender des Gemeinderates geleitet hatte. Sein Erster Stellvertreter Matthias Eschbach (CDU) blickte auf 24 Jahre steter Entwicklung der Gemeinde Görwihl zurück, ohne alle Bautätigkeiten aufzuführen. Es seien auch Entscheidungen getroffen worden, „die nicht einfach waren“. Drei Beispiele: Biosphärengebiet, Hundesteuer, Abschaffung der unechten Teilortswahl. Hinzu kam, dass Görwihl, wie die meisten Gemeinden auch, zwei Flüchtlingswellen zu bewältigen hatte. Aber: „Es ging immer um die Sache“, so Matthias Eschbach in seinen Ausführungen.

An der Verabschiedung von Carsten Quednow im Gemeinderat nahm auch dessen Ehefrau Christine teil. Die Sitzungsteilnehmer hatten zum Schluss die Möglichkeit, sich in das Goldene Buch der Gemeinde Görwihl einzutragen.

