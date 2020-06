Lesen ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig. Lesen ist immer gut fürs Herz, für die Fantasie, bringt uns zum Lachen oder zum Weinen. Nun hat die Frauengemeinschaft Segeten beim Bürgerhaus St. Marien einen Bücher-Tausch-Schrank errichtet – eine Art Mini-Bibliothek, auf die Zugriff hat, wer gerade Lust zum Lesen verspürt.

„Lesen ist die schönste Nebensache der Welt“, hielt Claudia Huber, Vorsitzende der Frauengemeinschaft, an der feierlichen Eröffnung des Bücher-Tausch-Schranks am Samstag fest. Dieser befindet sich an einem besonderen Ort: Unter einer mächtigen Linde. Dazu passend haben die Initiatorinnen des im Hotzenwald einmaligen Projekts ein Schild mit der aufgemalten Schrift „Schmökern unter der Linde“ angebracht.

Die Frauengemeinschaft Segeten hat über 150 Bücher aus den verschiedensten Sparten zusammengetragen. Da ist fast alles dabei: Kinder- und Jugendbücher, Liebesromane, Krimis, Politisches, auch Werke von regionalen Autoren befinden sich darunter. „Es ist von allem etwas drin“, fasste Claudia Huber zusammen. Untergebracht sind die Bücher in einem ehemaligen Gefrierschrank. Das Aggregat wurde entfernt und der Schrank gereinigt, nun soll er noch mit Farbe bemalt werden. Das Praktische daran: Die Schubladen können zum Aussuchen der Bücher herausgezogen werden.

Betreut wird der Schrank von der Frauengemeinschaft Segeten. Die Nutzung ist kostenlos, wer etwas zum Lesen findet, kann es ohne Registrierung mitnehmen. Die Bücher dürfen ausgeliehen oder behalten werden, auch ein Tausch ist möglich. Aber: „Alte Schmöker wollen wir nicht“, stellte Claudia Huber klar. Erwünscht sind „tolle, neuere Bücher, jedoch nur so viele, wie im Schrank Platz haben“.

Tipps fürs Schmökern sind an der Innentür des Schranks angebracht. Und für die Gemütlichkeit stehen ein paar wetterfeste Stühle zur Verfügung. „Wir hoffen auf rege Nutzung“, sagte Claudia Huber an der Eröffnung. Der auch Bürgermeister Carsten Quednow mit Gattin beiwohnte. Quednow sprach von einer „ganz tollen Idee“, die hoffentlich Nachahmer finden wird. Ein Geschenk stellte er auch in Aussicht: eine Sitzbank, die zu einem späteren Zeitpunkt der Bauhof der Gemeinde Görwihl hinstellen wird.