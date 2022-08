von Karin Steinebrunner

Der Görwihler Kultursommer ist startklar und findet in diesem Jahr vom 20. bis 28. August statt. Vier Bildende Künstler sind erstmals dabei, mit im Angebot ist außerdem ein Workshop und für die Oberwihler Kirche gibt es eine eigene Komposition. Und auch sonst wird es in den Kirchen und Kapellen der Seelsorgeeinheit St. Wendelinus Hotzenwald wieder eine bunte Mischung aus Kunst und Musik mit etlichen Highlights und Überraschungen geben.

In diesem Jahr gibt es am Donnerstag, 25. August, einen Wandertag, zu dem alle Künstler und Gäste gleichermaßen eingeladen sind, um sich in geselliger Runde auszutauschen. Er beginnt um 10 Uhr an der Kapelle in Glashütten und wird auf einem der von der Arbeitsgemeinschaft „Öffentlichkeitsarbeit“ des Pfarrgemeinderates gemeinsam mit den Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins initiierten neuen Kapellenwanderwege entlang führen.

Kultursommer Der tägliche Ablauf im Görwihler Kultursommer: Jeweils ab 17 Uhr Vorstellung von Werken eines Künstlers, umrahmt von Musik, und ab 20 Uhr dann ein Konzert. Dieses Jahr gibt es allerdings einige Zusatztermine. Zum Beispiel das Labyrinth um 10.30 Uhr am Mittwoch, 24. August, oder auch um 14.30 Uhr am Dienstag in der Kapelle in Glashütten. Außerdem sind mit im Programm die Gottesdienste an den beiden Sonntagen um jeweils 10.30 Uhr.

Dieser Tag wird beschlossen ab 18.30 Uhr in der Görwihler Pfarrkirche mit der regelmäßig wöchentlich von Rosemarie Jensen, Peter Szczotok und dem Herz-Ensemble abgehaltenen meditativen Andacht.

