Nach drei Jahren Pause ging es auf Einladung des CDU Gemeindeverbands Görwihl zum bereits 22. Mal zum Politischen Aschermittwoch nach Passau. Fast 50 Personen umfasste die Reisegruppe, die aus CDU Mitgliedern der Region, aber auch aus sehr vielen Nicht-Mitgliedern bestand. Manche waren zum ersten Mal dabei, andere wiederum schon über 15 Mal. Höhepunkt für die Reisegruppe war natürlich der Besuch des größten Stammtisches der Welt am Aschermittwoch in der Dreiländerhalle der Drei-Flüsse-Stadt Passau.

Tags zuvor ging es von Görwihl aus bereits um 5 Uhr morgens los nach Lindau, wo ein Frühstücksbuffet auf die Reisegruppe wartete, bevor es weiter ging nach Freising zur Brauereigaststätte Weihenstephan, der ältesten Brauerei der Welt. Nach einer Stärkung erfolgte die Weiterfahrt zum Kloster Weltenburg mit einer Führung und Besichtigung der berühmten Klosterkirche. In Passau angekommen, wurde die Gruppe am Abend in der Heilig-Geist-Stiftsschenke vom dritten Bürgermeister der Stadt Passau, Armin Dickl (CSU), begrüßt. Am Aschermittwoch ging es sehr früh zur Dreiländerhalle, wo hunderte Besucher schon weit vor Beginn der offiziellen Veranstaltung um 10.30 Uhr auf Einlass warteten. Die Halle war mit über 4000 Gästen aus ganz Deutschland dann auch voll besetzt.

Die über 1,5 Stunden dauernde Rede des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, die auch den Auftakt der Landtagswahl im Oktober 2023 markierte, war natürlich der Höhepunkt der Veranstaltung. Es gab lange Standing Ovations und donnernden Applaus.

Nach einer kurzen Stadtrundfahrt durch Passau ging es am frühen Nachmittag weiter nach Vilshofen und einer Stadtführung mit Besuch der unterirdischen Bierwelten. Die Reisegruppe beschloss den Abend in der Andorfer Weißbierbrauerei in Passau beim Abendessen.

Am dritten Tag startete die Heimreise des vom Ehrenvorsitzenden des Gemeindeverbands Görwihl, Richard Baumgartner, organisierten Ausflugs. Bei einem Besuch des Eicher-Museums in Fostern erfuhr die Gruppe alles über die komplette Geschichte der Traktoren und Landmaschinen, bevor in München das Mittagessen im Hofbräuhaus auf dem Programm stand. Die Reisegruppe traf gegen 23 Uhr wieder auf dem Hotzenwald ein. Fazit der Reise: Schee war‘s.