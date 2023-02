Mit einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro will die Gemeinde Görwihl die anstehenden Aufgaben schultern. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt im Jahr 2023 rund 7,4 Millionen Euro. Da Görwihl bereits Kredite von 5,1 Millionen Euro aufgenommen hat, wird die Kreditsumme Ende dieses Jahres 6,5 Millionen Euro betragen. Diese Zahlen nannte Rechnungsamtsleiter Martin Schwald in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Montag. Zu den wesentlichen geplanten Investitionen gehören der Ausbau der Breitbandversorgung (vier Millionen Euro), der Neubau der Tagespflege für Senioren in Segeten (1,7 Millionen Euro), der Brandschutz an der Grundschule Görwihl (270 000 Euro), die Erschließung „Schwärze“ Görwihl mit Erweiterung des Recyclinghofes (160 000 Euro) sowie der Erwerb beweglichen Vermögens (270 000 Euro).

Auf Anregung von Gemeinderat Norbert Lüttin (CDU) in der Januar-Sitzung wurde ein Betrag von 60 000 Euro für die Errichtung neuer Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden aufgenommen. „Das Paket, das heute geschnürt wurde, bindet die Gemeinde für die nächsten fünf Jahre“, sagte Bürgermeister Carsten Quednow. Die Ausgabenpolitik orientiere sich an „grundelementarer Notwendigkeit“, so Quednow. Mit der erneuten Kreditaufnahme ist das Ende der Fahnenstange jedoch nicht erreicht. Denn Kreditbedarf wird auch in den nächsten Jahren bestehen. Bis und mit 2026 sollen gemäß mittelfristiger Planung insgesamt weitere 4,5 Millionen Euro Kredite aufgenommen werden – „für Projekte, die auf der Agenda stehen“, berichtete Martin Schwald. Gemeinderat Roland Mutter (Grüne) sprach von „gewaltigen Investitionen“, die aber zu packen seien. Insgesamt soll mehr Wert auf erneuerbare Energien gesetzt werden, so Mutter. An der Höhe der Steuern – Grundsteuern, Gewerbesteuer – wurde nicht gerüttelt. Der Gemeinderat genehmigte den Haushaltsplan 2023 einstimmig.

Nach Einarbeitung der Änderungswünsche in der Beratung des Haushaltes ergab sich ein Defizit im Ergebnishaushalt (Einnahmen, Ausgaben) von rund 117 000 Euro. Dieser Fehlbetrag wird der Rücklage (3,8 Millionen Euro) entnommen. Dies sei vertretbar, so Martin Schwald. Die Rücklage konnte durch die jeweils positiven Jahresergebnisse in der Vergangenheit gebildet werden. Auch das Jahr 2022 soll aufgrund unerwartet hoher Gewerbesteuereinnahmen voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. 2021 hatte die Gemeinde mit 575 000 Euro geringe Gewerbesteuereinnahmen. Diese seien wieder gestiegen, berichtete Martin Schwald. Gestiegen sei auch der Anteil an der Einkommensteuer. Die Konsequenz: Die FAG-Zuweisungen (Finanzausgleich des Landes) werden geringer ausfallen.