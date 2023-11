Martinimarkt in Görwihl – das ist, wenn sich die Straßen im Görwihler Ortskern rund um Rathaus, Pfarrkirche und Aquihl einmal im Jahr in einen großen, farbigen und duftenden Marktplatz verwandeln und zum Anziehungspunkt werden für viele Besucher.

Viele Besucher fanden am Samstag wieder den Weg nach Görwihl zum beliebten Martinimarkt. | Bild: Schneider, Sigrid

Neunnerrat verkündet das Fasnachtsmotto

Für großes Hallo sorgte nachmittags der Aufmarsch des Neunerrates und der Garde vor dem Haus von Richard Baumgartner, dem Ehrenprääsidenten des Neunerrates.

Bild: Hotzenneunerrat Görwihl | Bild: Hotzenneunerrat Görwihl

Das diesjährige Fasnachtsmotto wurde dort um 16 Uhr vom Balkon herab verkündet: „Die Ampel, s‘spricht sich langsam umme, sell sind die Schlauschte vo de Dumme!“

Ober-Neuner David Keck verkündet das Fansachtsmotto 2024. Unser Bild zeigt von links: Martin Zajac, Thomas Starkhöfer, Verena Tröndle, Miriam Mutter, David Keck, Noemie Flum, Sophie Rünzi, Josef Filipovic, Simon Zumkeller, und Johanna Matt. | Bild: Hotzenneunerrat Görwihl

Gut eingepackt, Regenschirme unterm Arm und in dicken Jacken, Mützen und Schals eingemummelt machten sich schon am Samstagvormittag viele Martinimarkt-Fans aus Nah und Fern auf. Der doch sehr durchwachsenen Wetterlage von Wind und Regen über Graupel bis zu Sonnenschein, der viel zu kurz war, um die Regenschirme zu schließen, trotzten Groß und Klein mit guter Laune.

Nette Leute, ein heißer Glühwein und eine leckere Bratwurst machen gute Laune beim Martini-Markt in Görwihl. | Bild: Schneider, Sigrid

Lange Schlangen herrschten bei den Ständen der Hotzenblitz-Zunft und beim Roten Kreuz und jede Menge zu tun hatte die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen in ihrer bestens besuchten Bude vor der Kirche.

Kiloweise Bücherpreise – beim Flohmarkt der Bücherei verkaufen und wiegen Beate Tasse und Gerhard Krug stapelweise ab. | Bild: Schneider, Sigrid

Vielfach sind die Händler schon seit Jahrzehnten beim Martinimarkt dabei, wie der Gewürz- und Kräuterhändler Michael Schinkopf oder der Konstanzer Roland Mayer mit seinen bunten Süßigkeiten und seinen duftenden gebrannten Mandeln. „Mein Vater Johann ist bereits von Anfang an beim Martinimarkt hier dabei gewesen; es ist quasi eine Familientradition“, sagt Roland Mayer, bewegt sachte die Mandeln im dunklen Caramel und lächelt.

Kalender zur Albtalstraße

Ein Zeichen für die Wiedereröffnung der gesperrten Albtalstraße zwischen Tiefenstein und Hohenfels setzte die Salpetererbewegung Pro Albtalstraße an ihrem Stand nebenan mit dem Verkauf ihres Jahreskalenders für 2024.

Guten Absatz fand der Kalender der Salpeterer Pro Albtalstraße. Eva Rippel freut sich über das Interesse von Harald Freudig. | Bild: Schneider, Sigrid

Die größtenteils historischen Monatsbilder des Kalenders beleuchten die Geschichte und die Bedeutung der Albtalstraße, gerade in ihrer Anfangszeit Mitte des 19. Jahrhunderts.

Herrliche Äpfel für leckere Kuchen oder Bratäpfel gibt es beim „Winkler“ aus Albbruck. | Bild: Schneider, Sigrid

„Wir wollen damit an die einzigartige Leistung der damaligen Erbauer der Albtalstraße erinnern und setzen und dafür ein, dass notwendige Baumaßnahmen getroffen werden, um diese denkmalgeschützte Trasse wieder zugänglich zu machen“, erklärte Salpeterer Herbert Nägele, Gemeinderat Görwihl, im Gespräch. Mit am Stand und mit viel Freude an der Sache widmeten sich auch Eva Rippel, Karl Kaiser und Stephan Marder den Fragen interessierter Besucher.

Im Pfarrheim bietet die KJG Kinderschminken an. Ellen freut sich auf den Schmetterling, den ihr Anthea Molitor aufmalt. | Bild: Schneider, Sigrid

Mit viel Lust aufs Lesen strömten bis um 16.30 Uhr viele Menschen in die Katholische Öffentliche Bücherei St. Bartholomäus, die sich nun in ihren neuen großzügigen Räumlichkeiten präsentieren konnte. Beim Martinimarkt-Bücherflohmarkt konnten Bücher zum Kilopreis erworben werden, Gerhard Krug, Denise Fromel und Franziska Molitor aus dem Bücherei-Team halfen, räumten und erklärten immer lachend und vollbepackt mit Bücherstapeln. Bücherei-Leiterin Kerstin Döring, die die Ausleihe bearbeitete, freute sich mit ihnen über die große Resonanz.