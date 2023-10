Görwihl – Der Internetauftritt der Gemeinde Görwihl ist in die Jahre gekommen und soll nun erneuert werden. Dem entsprechenden Vorschlag von Bürgermeister Mike Biehler stimmte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu. Den Auftrag soll Komm One, einer der größten Anbieter in Baden-Württemberg für kommunale Internetauftritte, erhalten. Die einmaligen Kosten für die Neugestaltung liegen bei 21.474 Euro, die jährlichen Kosten für Lizenzen und Softwarepflege bei 1674 Euro. Zum Vergleich: Für den bestehenden Internetauftritt hatte die Gemeinde Görwihl in den Jahren 2019 bis 2022 jährliche Kosten von rund 2780 Euro.

„Wir würden die alte Homepage platt machen und bauen eine neue auf“, erklärte Bürgermeister Mike Biehler. Das Projekt soll Ende des Jahres 2023, Anfang 2024 starten. Damit verbunden ist auch ein neues Logo. Ein Bestandteil des künftigen Internetauftritts sollen Online-Anträge sein.

Der Internetauftritt der Gemeinde Görwihl, im Bild die aktuelle Version, soll grundlegend erneuert werden. Bild: Peter Schütz

Als zentraler Anbieter für kommunale Internetauftritte sind bei Komm One Schnittstellen zu den gängigen Onlineverfahren wie Service-BW (zentrale E-Government-Plattform des Landes Baden-Württemberg), mein.toubiz (Landeslösung zur Digitalisierung der touristischen Infrastruktur) und Ratsinformationssystemen gewährleistet. Dies gilt als wichtige Voraussetzung für die Einbindung

Bei der Neugestaltung des Internetauftritts soll nicht nur das Erscheinungsbild geändert werden, sondern die sich dahinter verbergende Technik zur Inhaltspflege auf eine neue Basis gebracht werden – was das neue System mit sich bringt. Durch den jährlichen Wartungsvertrag sei gewährleistet, hieß es im Gemeinderat, dass die Technik und die Schnittstellen auf dem aktuellen Stand bleiben.

Nachbesserungen mit hohen Kosten müssten nicht mehr vorgenommen werden. Und: „Wir nehmen automatisch an Updates teil“, erklärte Mike Biehler weiter. Dass eine Überarbeitung nötig ist, zeigt ein Blick auf den Link „Ausschüsse“ unter der Rubrik „Gemeinderat“. Dort ist in den vier Ausschüssen jeweils Bürgermeister Carsten Quednow, seit dem 24. April 2023 nicht mehr im Amt, aufgeführt.