von Werner Probst

Die älteste Görwihler Einwohnerin, Anneliese Loeper, feiert am heutigen Mittwoch, 19. Oktober, ihren 100. Geburtstag. Seit einem halben Jahr lebt sie in Görwihl, wo sie im Haus ihrer Tochter eine eigene Wohnung bezogen hat. Die Jubilarin erfreut sich einer noch so guten Gesundheit, dass sie ihren Haushalt weitgehend selbst versorgen kann, aber auch ihre Tochter Charlotte ist stets zu Hilfsdiensten bereit. Es ist ihr auch immer noch möglich, bei schönem Wetter einen Spaziergang mit dem Rollator und einer Begleitung zu unternehmen.

Anneliese Loeper ist ein Hotzenwälder Urgestein. Sie kam in Tiefenstein als ältestes Kind von Anna und August Kolbeck auf die Welt. Schachen war dann später der Wohnsitz der Familie. In Buch besuchte die Jubilarin die Volksschule, ehe sie in der damaligen Spinnerei in Tiefenstein eine Lehre als Spinnerin machte und 15 Jahre lang dort ihr Geld verdiente. Der Zweite Weltkrieg und die schwierige Zeit davor überschatteten ihre Kinder-und Jugendjahre. Nach dem Krieg lernte sie ihren späteren Mann, Helmut Loeper, kennen. Er kam als Flüchtling aus Ostpreußen und arbeitete auch in der Tiefensteiner Zwirnerei. 1948 heiratete das Paar. In Schachen bezog es eine Wohnung. 1952 kam ihre Tochter auf die Welt. Vor fünf Jahrzehnten wurde in Schachen ein Eigenheim erbaut, wo Anneliese Loeper bis vor einem halben Jahr noch wohnte. Ihr Mann starb bereits vor drei Jahren.

Gerne erinnert sich die Görwihlerin an die Zeit, in der sie in Schachen, noch bis vor einem Jahr, auch noch einen Garten bewirtschaftet hat und viel frisches Gemüse und Salate dann den Mittagstisch bereicherten. In guter Erinnerung sind ihr aber auch die vielen Urlaubsaufenthalte der Familie. Mit einem großen Zelt wurden nicht nur in Bergen schöne Zeiten verbracht, sondern vielfach auch am Gardasee oder am Meer schöne Urlaubswochen genossen.

Langeweile ist bei Anneliese Loeper auch in ihrem hohen Alter geradezu ein Fremdwort. „Es geht vieles langsamer als früher“, sagt die Jubilarin. Immer noch greift sie aber gerne zum Strickzeug, strickt immer noch gerne Socken, aber auch andere Dinge, die bei der großen Verwandtschaft stets Absatz finden. Gerne beschäftigte sie sich auch mit Nähen.

Zu ihren heutigen großen Freuden gehört, dass sie auch öfters von den drei Enkelkindern und den neun Urenkeln besucht wird. Täglich liest sie aber auch noch den SÜDKURIER, um stets nicht nur über das örtliche, sondern auch über das Weltgeschehen informiert zu sein. Gerne liest sie aber auch unterhaltende Bücher. Ihr Lieblingsgetränk ist Mineralwasser, von dem sie stets genug trinkt. Den besonderen Geburtstag wird sie ruhig angehen. „Es wird keine große Feier geben“, sagte sie. Den Tag gesund zu erleben, sei ihr größter Geburtstagswunsch, sagt die Jubilarin.