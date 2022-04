von Hans-Jürgen Sackmann

Die Osterfeierlichkeiten auf dem Hotzenwald standen ganz im Zeichen dem Krieg in der Ukraine. Ostern ist für Christen das Hochfest der Auferstehung des Herrn – das Höchste des Kirchenjahres. Mit einer Ölbergandacht in Rickenbach und einer Eucharistiefeier mit anschließender stillen Gebetszeit in Görwihl begann am Gründonnerstag das Triduum Sacrum: Die drei österlichen Tage vom Leiden und Sterben, von der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn gelten als das Hochfest das Höchste des Kirchenjahres.

Schwieriges Unterfangen: In der Vollmondnacht bei steifem Ostwind brauchte es drei Anläufe, bis Pfarrer Bernhard Stahlberger die Osterkerze vom lodernden Lagerfeuer entzünden konnte. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Steil ging es am frühen Karfreitagmorgen hinauf von Giersbach zur Gugel. 70 Gläubige begaben sich zusammen mit Ilse Kohlbrenner und der Pastoralreferentin Regina Jaekel auf den Kreuzweg. Anders wie die Jahre zuvor wurde an den 14 Stationen nicht nur an die Leiden Jesu erinnert, sondern zusätzlich für den Frieden in der Welt und in der Ukraine gebetet.

Ostern auf dem Wald mit einem abschließenden Höhepunkt, dem Patrozinium St. Zeno mit der Erstkommunion in Herrischried. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Feier der Osternacht fand in gewohnter Form vor der Görwihler Pfarrkirche mit großem Feuer der KJG statt. Ein schwieriges Unterfangen war das Entzünden der Osterkerze. Steif blies doch in dieser klaren Vollmondnacht der Wind von Osten. Im dritten Anlauf und einem Regenschirm als Windschutz gelang es Pfarrer Stahlberger, die Osterkerze zu entfachen.

Christus das Licht: Beim Durchschreiten des dunklen Gotteshauses St. Bartholomäus ruft Pfarrer Bernhard Stahlberger dabei mehrere Male das Lumen Christi und trägt die Osterkerze in die Mitte des Labyrinths. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Beim Durchschreiten des dunklen Gotteshauses St. Bartholomäus rief Pfarrer Bernhard Stahlberger immer wieder „Lumen Christi“ (Christus das Licht), worauf die Gläubigen mit „Deo gratias“ (Dank sei Gott) antworteten. Die Ministranten entzündeten die Kerzen in Schälchen des Labyrinths und die Kerzen der Gottesdienstbesucher. Es wurde langsam heller und die Gemeinde konnte die Osterkerze von Anna Scheuble bewundern. Auf der Rückseite konnte man „Dona nobis pacem“ (Schenk uns deinen Frieden) lesen. Anna fügte weiter die Regenbogenfarben und eine Friedenstaube hinzu.

Schenk uns Deinen Frieden. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Am Ostersonntag feierte die evangelische Kirchengemeinde Murg-Rickenbach-Herrischried bald zum letzten Mal in der katholischen Kirche St. Zeno den Gottesdienst mit Abendmahl. Im Mai geht es zurück ins eigene Gotteshaus. Die Kirchenälteste Ulrike Trautwein und der Gemeindepfarrer Martin Rathgeber zelebrierten den Gottesdienst. Am Ostermontag endeten die diesjährigen Feierlichkeiten zu Ostern auf dem Wald mit dem Patrozinium St. Zeno und der Erstkommunion in Herrischried.

Lumen Christi: Die Erstkommunion Kinder durften ihre eigenen mitgebrachten Osterkerzen an der hereingetragenen Flamme, der Osterkerze Christus, dem Licht entzünden. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann