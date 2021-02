Die Werkstatt der Zimmerei Denz ist recht geräumig. Zurzeit platzt sie aber fast aus allen Nähten. Denn das Team um die Zimmermeister Christian Denz (Firmeninhaber) und Christian Riehm fertigt im Auftrag der Gemeinde Görwihl die neue, aus zwei Stockwerken bestehende Kindertagesstätte komplett aus Holz an. Christian Riehm obliegt die Arbeitsvorbereitung und Projektleitung. Das heißt, er erstellt anhand der Vorgaben von Architekt Peter Schanz die Holzbaupläne für die maschinelle Bearbeitung an der Abbundanlage. Komplett alle Innen- und Außenwände sind bereits vorgefertigt, wobei das Erdgeschoss, abgedeckt von Planen, im Freien lagert. Das Obergeschoss befindet sich noch im Innern der Werkstatt – daher der Eindruck einer rappelvollen Zimmerei.

Die Kindertagesstätte – sie entsteht auf dem Grundstück, wo sich früher das Lehrerwohnhaus und die Grundschule befunden haben – ist wie ein rechter Winkel angeordnet. Die zwei längsten Seiten sind 36 Meter lang. Das Erdgeschoss besteht aus insgesamt 56, das Obergeschoss aus 57 Wänden. Die Wände im Erdgeschoss sind drei Meter hoch und zwischen sechs und zehn Meter lang. Die größte Wand misst 3 mal 12 Meter. Die oberen Wände sind am First fünf Meter hoch. Sie müssen auf 2,5 Meter geteilt und am Bau in Görwihl wieder zusammengefügt werden. Der Grund: „Wir sind an vier Meter Transporthöhe und drei Meter Breite gebunden“, erklärt Christian Riehm.

Bereit für den Transport nach Görwihl: Christian Riehm mit den Innen- und Außenwänden für das Erdgeschoss. Sie lagern mit Planen zugedeckt im Freien. | Bild: Peter Schütz

Die Zimmerei verfügt über zwei Anhänger, somit kann der Transport der Elemente im Wechsel stattfinden. Das von Eckert Bau erstellte Fundament des Kindergartens ist fast fertig, jetzt wird das Schutzgerüst errichtet. Anfang Dezember 2020 hätte der Aufbau erfolgen sollen, wurde aber wetterbedingt verschoben. Macht das Wetter mit, kann das Denz-Team nächste Woche mit dem Aufrichten beginnen. Die Dämmung der Innenwände mit Zellulose wird erst gegen Schluss in Görwihl in die Hohlräume eingeblasen, wenn die Installationen verlegt sind. Die Dämmung der Außenwände erfolgt in der Werkstatt in Oberwihl.

Der Neubau Der neue Kindergarten in Görwihl ist mit 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Entworfen hat ihn Architekt Peter Schanz. Den Holzrahmenbau erstellt die Zimmerei Denz: Innen- und Außenwände, zwei Dachstühle für das in L-Form konzipierte Gebäude, inklusive Aufzugschacht, überdachter Laubengang und Dachterrasse. Hinzu kommen rund 1000 Quadratmeter OSB-Platten zur Aussteifung der Außenwände. 970 Quadratmeter Dach- und Deckenelemente (100 Kubik Holz) liefert die Firma Lignotrend aus Weilheim-Bannholz. Für ein Einfamilienhaus in Holzbauweise werden rund 20 Kubik Holz benötigt, für den Kindergartenneubau insgesamt rund 205 Kubik Holz.

Der Neubau besteht aus 150 Kubik Holz, als gehobelte und getrocknete Stangenware in einer Länge von meistens 13 Meter von einem Lieferanten aus St. Georgen im Schwarzwald bezogen. Dieses Holz wird auf der Abbundanlage in Oberwihl nach den von Christian Riehm mittels einer Holzbausoftware entwickelten Plänen bearbeitet und nummeriert.

Danach werden die Einzelteile wie ein Puzzle mit Zapfen, Schrauben und Nägeln zu Wänden und Dachelementen vorelementiert. Nächste Woche soll das Holz für das Satteldach eintreffen, das sind dann nochmals 43 Kubik. Sechs Mann der Zimmerei sind mit dem Erstellen des Holzbaus beschäftigt. Der Auftrag, der auch die Dachdeckung beinhaltet, sollte bis Ende Juli abgeschlossen sein. „Das ist mein größtes Projekt, das ich bisher gemacht habe“, so Christian Riehm. Das gilt auch für Christian Denz, der den Auftrag im Sommer 2020 für rund eine Million Euro erhalten hat. „So etwas macht man nicht alle Tage“, sagt er.