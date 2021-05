von Werner Probst

Den 85. Geburtstag kann am Pfingstmontag Oswin Differt feiern. Seit 47 Jahren wohnt Oswin Differt mit seiner Frau in seinem Haus in Strittmatt, das damals das erste Haus im Neubaugebiet war. Man genießt von hier aus die herrliche Sicht auf die Schweizer Alpen. Die gepflegte Außenanlage werde immer wieder von Vorbeilaufenden bewundert, bringe aber auch sehr viel Arbeit mit sich, erzählt Differt.

Blick auf Lebensstationen

In Mannheim kam Oswin Differt auf die Welt. Er machte das Abitur und studierte anschließend Pathologie. Im Klinikum in Heidelberg arbeitete er anschließend als Krankenpfleger. Hier lernte er auch seine spätere Frau Monika kennen. Am 18. Geburtstag seiner Frau läuteten die Hochzeitsglocken. Im damaligen Bad Säckinger Kreiskrankenhaus bekamen Beide eine Anstellung, ehe die Kohlwaldklinik in St. Blasien ihr Arbeitgeber wurde. Viel war der Jubilar auch im Unfallrettungsdienst im Einsatz. 1996 ging Oswald Differt in Ruhestand.

Viele Länder bereist

Oswald Differt ist ein begeisterter Wohnmobilist. So wurden schon viele Fahrten in ferne Länder unternommen, aber auch in Deutschland fühlt er sich wohl. So hat er auch in der Nähe des Europa-Parks in Rust einen festen Stellplatz. Bislang standen auch öfters Kreuzfahrten auf dem Programm. Großen Wert legt Oswin Differt auf die sportliche Ertüchtigung. So macht er nicht nur viel Gymnastik, sondern schwimmt auch gerne in seinem Schwimmbad. Zum Geburtstag wird neben dem Sohn und dem Enkel auch ein Urenkel gratulieren.