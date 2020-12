von sk

Die Aktion „Genussfreunde mit Herz“ geht in die zweite Runde: Wie bereits beim ersten Lockdown in Frühjahr können bei der Tourist-Info Hotzenwald für je 50 Euro Gastronomiegutscheine erworben werden. Wenn die Gaststätten und Restaurants wieder geöffnet haben, können sie in einem der teilnehmenden Betriebe zur Bezahlung genutzt werden. Die Gutscheine können selbst verbraucht oder verschenkt werden.

Die Tourist-Info will mit der Aktion Eigentümer, Pächter und Angestellte der gastronomischen Betriebe unterstützen, die sich seit November nun schon im zweiten Lockdown dieses Jahr befinden. Die Idee dahinter ist, dass die Kunden einen zukünftigen Gaststättenbesuch schon jetzt bezahlen, damit die Gastronomen die Umsätze der Gutscheine nutzen können. Gaststätten und Restaurants spielen nach Meinung der Tourist-Info im Hotzenwald eine ganz zentrale Rolle für das gesellschaftliche Miteinander der Menschen – sei es als Treffpunkt für Freunde und Bekannte oder als mögliche Versammlungsstätte für alle Vereine und Verbände. So funktioniert die Aktion: Auf der Internetseite der Tourist-Info (www.hotzenwald-schwarzwald.de/de/genussfreunde/) können per E-Mail 50 Euro-Gutscheine bei den an der Aktion teilnehmenden Betrieben bestellt werden. Dies sind: der Gasthof „Lamm“ in Rüßwihl, das „Golf Restaurant„ in Rickenbach, das Restaurant „Knoblauchzehe“ in Herrischried, das „Sportheim“ in Görwihl. Das Restaurant sendet per Rückmail, die für die Überweisung erforderliche Bankverbindung. Danach erhält der Kunde seinen persönlichen 50 Euro-Gutschein per Post zugestellt.